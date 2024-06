L’Allemagne prêt à lancer ce vendredi l’Euro 2024

​

​

Euro 2024 : l’Allemagne inaugurera la compétition avec une cérémonie spectaculaire et un hommage à Beckenbauer.

Ce vendredi 14 juin 2024 marque le coup d’envoi de la 17e édition de la coupe d’Europe en Allemagne, réunissant 24 équipes nationales pour un mois de compétition intense. Cette année, les favoris désignés par les observateurs du football sont l’Angleterre et la France, suivie de près par l’Espagne et l’Allemagne, pays hôte. Toutefois, certains analystes misent également sur l’Italie, tenante du titre, ainsi que sur le Portugal et les Pays-Bas pour créer la surprise.

La cérémonie d’ouverture, prévue à 14h30 (heure haïtienne), promet d’être un spectacle inoubliable. Le célèbre groupe italien Meduza, composé de Luca de Gregorio, Mattia Vitale, et Simone Giani, sera de la partie, accompagné du groupe américain OneRepublic et de la chanteuse allemande Leony Burger. La rencontre inaugurale opposera l’Allemagne à l’Écosse, donnant le coup d’envoi officiel de l’Euro 2024.

Un moment émouvant de la cérémonie sera dédié à la légende du football allemand Franz Beckenbauer, décédé le 7 janvier 2024. Sa mémoire sera honorée par une projection à l’Allianz Arena. Heidi Beckenbauer, sa veuve, présentera le trophée aux côtés de Jürgen Klinsmann et Bernard Dietz, double champion d’Europe en 1980 et 1996.

Depuis sa création en 1956 sous le nom de Coupe d’Europe des Nations, le championnat d’Europe de football, communément appelé Euro depuis les années 1980 et officiellement depuis 1996, est devenu un événement phare du sport européen. Avec trois titres chacun, l’Allemagne et l’Espagne dominent le palmarès, tandis que l’Italie et la France suivent avec deux trophées chacune. Le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark, la Grèce, l’Union Soviétique et la Tchécoslovaquie comptent chacun une victoire.

Cristiano Ronaldo détient le record de participations avec six éditions et est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 14 buts.

Le coup d’envoi de cet Euro 2024 en Allemagne s’annonce grandiose, marquant le début d’un mois de football de haut niveau et de moments mémorables pour les fans du monde entier.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 14 Juin 2024