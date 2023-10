L’ambassade d’Espagne en Haïti célèbre sa fête nationale et annonce son soutien à la mission MSS

​

L’ambassade d’Espagne en Haïti célèbre sa fête nationale ou Jour de l’hispanité avec des officiels haïtiens. L’ambassadeur annonce que «L’Espagne va donner son soutien à la force» dans le cadre de la mission MSS.

L’ambassade d’Espagne un Haïti, à l’occasion de la journée 12 octobre, a organisé une réception à laquelle ont pris part le premier ministre Ariel Henry, le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Genéus, le ministre de l’éducation nationale, Nesmy Manigat, la ministre du Tourisme, Luz Kurta Cassandra François, un des membres du Haut conseil de la transition, Calixte Fleuridor, des représentants de la société civile, du secteur privé, la cheffe du BINUH, les ambassadeurs du Canada, de la France,du Mexique ainsi que le chargé d’affaires des États-Unis pour marquer le jour de l’hispanité.

L’ambassadeur Sergio Cuesta Francisco qui fait office de représentant du royaume d’Espagne en Haïti, dans un discours prononcé en créole, en français et en espagnole a rappelé avant toute chose que cette fête nationale est une manière de célébrer la relation de son pays avec le continent américain. Haïti, ajoute-t-il, est l’une des premières terres où Christophe Colomb a mis les pieds lors de son premier voyage notamment à Mole Saint-Nicolas en 1492.

A propos de la situation du pays, M. Francisco s’est montré très optimiste. malgré les énormes défis, Haïti se retrouve avec plus d’espoir que l’année dernière. A cause de la crise humanitaire provoquée par les gangs qui avaient bloqué le terminal Varreux la célébration de cette Fête Nationale avait dû être reportée au mois de décembre, a-t-il précise avant de parler de la mission MSS qui sera incontournable, selon lui, pour faire face au principal défi d’Haïti à savoir l’insécurité qui est en train d’étrangler tous les potentiels du pays.

«L’Espagne va donner son soutien à cette force, comme l’a annoncé en septembre à New York notre Ministre des Affaires Étrangères. Cependant, le succès de cette Mission aboutira seulement si le peuple haïtien, seul protagoniste et unique décideur de son avenir, s’engage uni et se rallie autour des objectifs clé, dont un accord politique, le plus large possible, qui permette l’organisation des élections. Votre drapeau le dit, « L’Union fait la force », mais malheureusement ce n’est pas toujours la réalité qu’on perçoit, et dans ce sens là je crois que vous devez à ce magnifique pays où nous sommes de faire davantage»

Par ailleurs, le diplomate espagnol a parlé des réalisations de son pays au profit de plusieurs secteurs de la vie nationale notamment dans le domaine culturel en soutenant les artisans de Noailles, le Festival de Jazz. Notre coopération, dit-il, continue à travailler dans les domaines de l’éducation, de l’eau et l’assainissement, de la lutte contre l’insécurité alimentaire et on a augmenté notre budget en aide humanitaire jusqu’à presque 3 millions d’euros.

Pour sa part, la ministre du Tourisme, Luz Kurta Cassandra François a retracé l’histoire de l’Espagne avec Haiti de la période de premiers explorateurs jusqu’à l’établissement des premières relations diplomatiques entre les deux pays. Selon lui L’Espagne est le troisième plus gros donateurs d’Haïti et c’est un pays qui travaille au renferment du secteur universitaire haïtien. «La solidarité entre les deux nations, est plus qu’une simple amitié mais aussi fraternelle et le peuple haïtien est reconnaissant», dit-elle en s’exprimant au nom du Gouvernement de la République d’Haïti..

