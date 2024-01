L’ambassade d’Haïti à Taïwan a organisé une réception pour commémorer les 220 ans de l’indépendance d’Haïti

​

L’ambassade d’Haïti à Taïwan a organisé une réception pour commémorer le 220e anniversaire de l’indépendance d’Haïti.

L’ambassade d’Haïti à Taïwan à l’initiative de l’ambassadeur Roudy Stanley Pen, a organisé le jeudi 11 janvier 2024, une réception pour commémorer les 220 ans de l’indépendance d’Haïti. Lors de cette cérémonie organisée en présence de plus d’une centaine de personnes dont des membres de la communauté haïtienne, des officiels du gouvernement taïwanais, des membres du corps diplomatiques et des bureaux commerciaux et des membres de la société civile, l’ambassade a profité pour honorer trois organisations et deux figures publiques taïwanaises pour leur apport dans le renforcement des liens entre Haïti et Taïwan.

Dans son discours de circonstance, l’ambassadeur Roudy Stanley Pen a fait un retour vers le passé pour parler de l’indépendance d’Haïti qui a marqué un tournant majeur dit-il dans l’histoire de la lutte pour la liberté et les droits de l’homme. “C’était le dimanche 1er janvier 1804, après treize années de luttes acharnées contre la colonisation et l’esclavage, que des hommes et des femmes de toutes les couleurs, en majorité d’anciens esclaves, ont créé le premier pays de l’ère moderne où tous les hommes pouvaient espérer, quelle que soit leur couleur de peau, vivre librement et avec dignité, sans craindre d’être asservis”, a-t-il déclaré.

Plus loin dans ses interventions, le diplomate haïtien a parlé de son intégration à Taïwan et du renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. “Ma gratitude va à tous ceux qui ont contribué à faciliter mon intégration et à renforcer les relations diplomatiques entre nos deux nations”, a-t-il dit avant d’ajouter qu’il a travaillé sans relâche pour consolider ces liens à travers les institutions taiwanaises, tant publiques qu’au niveau de la société civile.

Roody Stanley Pen compte environ trois ans à la tête de l’ambassade d’Haïti à Taïwan. Le diplomate a profité de cette cérémonie de commémoration pour souligner quelques travaux qu’il a déjà réalisés. “Nous avons élargi nos relations avec de nombreuses institutions, visité des mairies telles que celle de Kaohsuing et de Taipei entre autres, établi des liens chaleureux et exploré des opportunités de jumelage et de projets de développement (…) Nous avons collaboré avec divers entrepreneurs pour dynamiser les échanges commerciaux entre nos nations, créé de nouvelles opportunités et renforcé nos liens économiques.”

L’ambassadeur haïtien a aussi souligné que la coopération haitiano-taiwanaise est scellée par des partenariats dans les domaines clés de l’énergie, de l’éducation, de la santé, de la sécurité, de l’agriculture et du développement des infrastructures publiques.

Par ailleurs, l’ambassade d’Haïti à Taïwan a profité de cette journée de réception pour honorer trois institutions et deux personnalités publiques de la communauté taïwanaise qui ont contribué au renforcement des liens entre les deux nations. Mike HUNG et Jeff SUN ont été honorés de même pour les organisations STUF United Fund, Tzu Chi Foundation et The Red Cross Societyof the Republic of China (Taiwan).

Mike Hung est le président de l’Association des Petites et Moyennes Entreprises de Taïwan. Il a contribué à l’implantation de plusieurs entreprises taïwanaises en Haïti depuis les 20 dernières années. Tandis que Jeff SUN est président de la Taiwan Turnkey Project Association (TTA). Roudy Stanley Pen l’a rencontré pour la première fois le 12 novembre 2021, il l’a reçu en tant que vice-président de l’Association chinoise pour la coopération économique internationale (CIECA).

