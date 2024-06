L’ambassade d’Haïti au Qatar et l’OIM organisent une table ronde sur les envois de fonds et la migration à Doha

L’ambassade d’Haïti près de l’État du Qatar et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont organisé une table ronde sur les envois de fonds et la migration à Doha.

En prélude à la Journée Internationale des Envois de Fonds à la Famille, célébrée habituellement le 16 juin, une table ronde a été organisée à l’initiative de l’ambassade d’Haïti près de l’État du Qatar et de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Cet événement, tenu le 11 juin dernier au sein de la Maison des Nations Unies du Qatar, a réuni plus d’une trentaine d’ambassadeurs, de chefs de mission, ainsi que des représentants de la Banque Mondiale et du secteur privé, autour du thème des envois de fonds et de la migration.

Cette première d’une série de discussions planifiées avait pour objectifs de souligner plusieurs points cruciaux :

Le rôle prépondérant de la diaspora dans le développement de son pays d’origine et l’enrichissement socio-économique et culturel qu’elle apporte à son pays d’accueil.

L’immense potentiel encore inexploité des envois de fonds comme acteur de développement dans l’écosystème financier mondial.

Le support que peuvent apporter les missions diplomatiques et consulaires aux objectifs d’optimisation des envois de fonds de la diaspora, en tant qu’outil de financement innovant pour le développement.

L’ambassadeur François Guillaume II, modérateur de la table ronde, accompagné de Mme Vichy De La Fayette Thibeaud, Ministre-Conseiller, a salué les discussions riches et constructives de cette auguste assemblée et les recommandations qui en ont découlé.

Des remerciements chaleureux ont été adressés à Mme Ewa Naqvi, Chef de Mission de l’OIM, et à son adjoint M. Shabarinath Nair, pour leur collaboration dans l’organisation de cette importante initiative.

Lors de son allocution, l’ambassadeur Guillaume II a rendu un vibrant hommage à la diaspora haïtienne : « Hommage à notre diaspora, qui à travers vents et marées, contribue à plus de 20 % du PIB en envois de fonds à notre économie ; hommage à notre diaspora qui, avec une franche collaboration de ses frères et sœurs de l’Alma Mater, représente ensemble une source inestimable et indomptable de développement économique et social pour le pays. »

Le message unificateur, « Kit ou Deyò, Kit ou Anndan Nou Tout se Ayisyen. Ann Rasanble Anba Drapo Nou », a clôturé la session, soulignant l’importance de l’unité et de la collaboration pour le développement d’Haïti.

À lire aussi:

Nesmy Manigat nommé Directeur de Cabinet du PM Garry Conille, avec rang de ministre