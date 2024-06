L’Ambassade d’Haïti en France célèbre les 275 ans de Port-au-Prince et fait la promotion du projet “Haïti-Emergence 2049”

​

L’Ambassade d’Haïti en France célèbre les 275 ans de la fondation de la ville de Port-au-Prince et s’inscrit dans la promotion du projet “Haïti-Emergence 2049”

Le jeudi 13 juin 2024, l’Ambassade d’Haïti en France a commémoré les 275 ans de la fondation de la ville de Port-au-Prince en 1749. En cette occasion, elle a organisé une grande conférence suivie d’un vernissage consacrés à l’Exposition internationale qui avait été réalisée à Port-au-Prince sous la présidence de Dumarsais Estimé en 1949.

Dans un communiqué, l’Ambassade d’Haïti en France informe que des personnalités de premier plan, du monde politique, diplomatique et de la société civile haïtienne ont pris part à l’évènement, et la soirée a été ponctuée par la présence et les allocutions du Conseiller Présidentiel Frinel Joseph, du Secrétaire général du Bureau International des Expositions (BIE), Dimitri Kerkentzes, ainsi que des messages pré-enregistrés d’autres membres du CPT, en l’occurence, les Conseillers Présidentiels Leslie Voltaire et Smith Augustin.

L’Ambassade tient à préciser que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion du projet “Haiti Emergence 2049” qui ambitionne d’organiser en l’année 2049, une nouvelle édition de l’Exposition Universelle dans la Capitale d’Haïti, Port-au-Prince. Elle souligne également que ce projet se veut être à la fois un levier pour la reconstruction de la ville de Port-au-Prince; un moteur pour la relance durable de l’économie nationale; un nouveau cadre intégré de coopération avec les partenaires internationaux d’Haïti et une œuvre d’efforts conjugués des Haïtiens de l’intérieur comme de l’extérieur du pays.

Au cours du déroulement de la cérémonie, l’Ambassadeur d’Haïti en France, Jean Josué Dahomey Pierre, a salué avec la plus grande ferveur patriotique, les plus hautes autorités de l’État haïtien, le Gouvernement conduit par la Premier ministre Garry Conille, ainsi que le Conseil Présidentiel.

“Aujourd’hui plus que jamais, la Capitale haïtienne, Port-au-Prince, est à reconstruire intégralement. Et si Haïti ne dispose pas de tous les moyens matériels pour répondre à cet impétieux besoin de reconstruction, elle dispose néanmoins d’une histoire, celle d’un peuple qui se relève toujours malgré les péripéties du temps; elle dispose aussi de ses filles et de ses fils, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, qui sont animés par une farouche volonté de changement” a déclaré l’Ambassadeur.

En outre, l’Ambassade d’Haïti en France tient à informer le public que la présentation des photos et images de l’Exposition de 1949 actuellement sur les murs de la Mission diplomatique, se poursuivra jusqu’au mois de novembre 2024 et peut être visitée, sur rendez-vous, durant les jours et heures de bureau. En ce sens, toutes les personnes intéressées sont invitées à contacter l’Ambassade par téléphone 0147634778 ou par mail [email protected].

