L’ambassade du Canada en Ha?ti lance une campagne pour valoriser la contribution des Afro-descendants

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ambassade du Canada en Ha?ti a lanc? ce mardi une campagne de diversit? autour du th?me : <>. L’ambassadeur du Canada en Ha?ti, S?bastien Carri?re, accompagn? des diplomates Soundiata Ouedraogo, Alou Dicko et Daniella Gilles, a proc?d? au lancement officiel de cette campagne qui d?butera le jour de la f?te nationale du Canada et se terminera le 31 juillet. Selon l’ambassadeur, cet ?v?nement mettra en lumi?re ses coll?gues Afro-descendants, la contribution positive des Afro-descendants ? l’humanit?, notamment les efforts ha?tiens et canadiens pour promouvoir les droits humains internationaux, la gouvernance inclusive et la d?mocratie.

<>, a d?clar? l’ambassadeur S?bastien Carri?re, rappelant que son pays participe ? la <>. Le th?me mondial de cette d?cennie internationale s’intitule <>

Daniella Gilles, diplomate canadienne, d’origine ha?tienne, esp?re que cette campagne parviendra ? cr?er un nouveau visage canadien. <>, a-t-elle soutenu.

Cette campagne s’?tendra sur cinq semaines. La firme Akolad Cr?ations est le partenaire cr?atif et de mise en oeuvre de l’?v?nement. Elle sera charg?e de produire les contenus qui seront publi?s sur les r?seaux sociaux et les m?dias traditionnels. Des interventions de l’ambassade seront ?galement r?alis?es dans les m?dias. Ra?na Ntawigirita, deuxi?me secr?taire politique ? l’ambassade, est la marraine de cette campagne de diversit?.