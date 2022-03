L’ambassadeur de France Fabrice Mauries visite Le Nouvelliste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ambassadeur de France en Haiti, Fabrice Mauries, a rendu <> a Le Nouvelliste, mercredi 16 mars 2022. <>, a confie le diplomate francais, soulignant qu’il lit tous les jours le journal et a eu l’occasion de parler avec un certain nombre de ses reporters et dirigeants.

L’ambassadeur Fabrice Mauries a evoque la situation de la presse en Haiti et reaffirme l’attachement de la France a la liberte de la presse. <>, a avance l’ambassadeur de France. <>. <>, a ajoute l’ambassadeur Fabrice Mauries.

Le diplomate francais a partage ses preoccupations face a la desinformation, a la propagation des <>, devenues un probleme dans beaucoup de pays dans le monde. <>, a souligne Fabrice Mauries, qui a reitere son attachement aux medias et journalistes qui respectent l’ethique et la deontologie. <>, a fait savoir l’ambassadeur francais avant de s’impregner de l’esprit des hommes et des femmes, de la mecanique du journal de la rue du Centre.