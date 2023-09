​

​

L’ambassadeur dominicain en Haïti convoqué par le ministère des affaires étrangères

Sur fond de crise autour de la construction du canal autour de la rivière Massacre, le Ministère des Affaires étrangères à travers sa Direction du Protocole a convoqué l’Ambassadeur de la République Dominicaine en Haïti, Faruk MIGUEL ce vendredi 15 septembre 2023 à 11 heures a.m., au siège du ministère. Cette rencontre doit être présidée par la ministre a.i des affaires étrangères Emmelie Prophète en l’absence de Jean Victor Généus présent à l’ONU.

Dans une note, le gouvernement a indiqué que la « République d’Haïti privilégiera toujours le dialogue ; dialogue qui était en cours et sur une bonne voie entre la délégation haïtienne, dûment mandatée, avec leurs homologues dominicains de la Commission binationale, à la Chancellerie dominicaine, en République Dominicaine, quand l’annonce unilatérale du Président dominicain de fermer ses frontières a été faite. »

Ainsi, il a appelé à poursuivre les travaux de construction du canal autour de la rivière massacre. « Le Gouvernement de la République d’Haïti en appelle à la protection des vies et des biens, des deux côtés de la frontière, et au respect des conventions internationales régissant la matière. Il invite la population Haïtienne à la sérénité et prendra toutes les dispositions afin que l’irrigation de la plaine de Maribahoux se fasse dans les normes, sous la supervision notamment des ministères de l’Agriculture des ressources naturelles et du développement rural et de l’Environnement. »

A lire aussi :

Rivière Massacre : le gouvernement est pour la poursuite des travaux sur le canal malgré la fermeture de la frontière