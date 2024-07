Lancement de Glory TV, une nouvelle plateforme pour la diffusion de l’évangile en Haïti

Inauguration de Glory TV : une nouvelle ère pour la diffusion de l’évangile en ligne.

Le vendredi 12 juillet 2024 à 16 heures, Glory TV, un nouveau studio de télévision en ligne, a officiellement été inauguré dans ses locaux situés à Clercine 6, #6. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du secteur évangélique haïtien, dont des pasteurs, des membres du Tabernacle El Elyon, et quelques membres de la presse.

Lors de l’inauguration, les participants ont assisté à un moment d’adoration et de louange, des temps de prière, ont suivi le discours inaugural prononcé par le Pasteur Max Moïse Sauld et participé à une visite des locaux du studio.

Fondé par le Pasteur Max Moïse Sauld et sa femme Jessie Désir Sauld, Glory TV est une initiative socio-spirituelle sous l’égide de Glory Media. Ce projet vise à rendre hommage à feu Pasteur Jean Mary Désir, fondateur du célèbre média évangélique “La Voix de l’Evangile”.

L’objectif principal de Glory TV est de propager l’Évangile de Jésus-Christ en créant des contenus édifiants et inspirants. La programmation, pensée pour satisfaire un large public, comprend des temps de prière, des séquences de louange, des messages et enseignements pour fortifier la foi, des témoignages de vie et de miracles, ainsi que des programmes socio-spirituels abordant des thèmes de la vie quotidienne sous un angle spirituel, a annoncé Djimy Ducasse, membre du Tabernacle El Elyon et rédacteur de l’église.

Glory TV, bien que déjà opérationnel en ligne, ne compte pas s’arrêter là. Coiffé par Glory Media, le studio envisage de lancer bientôt Glory Radio et d’autres initiatives similaires. Il est même prévu de transformer Glory TV en une chaîne de télévision conventionnelle dans le futur, permettant ainsi une plus grande accessibilité à ses contenus.

Pour marquer son lancement, Glory TV diffuse une semaine d’émissions spéciales le matin et le soir sur sa page Facebook. Djimy Ducasse invite la population haïtienne et la communauté chrétienne à se connecter et à s’abonner pour vivre et partager la gloire de Dieu à travers les ondes.

