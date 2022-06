The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a affirm? Frantz Duval, r?dacteur en chef du journal Le Nouvelliste, pr?sidant la conf?rence de presse de ce lundi 13 juin 2022, ? la salle Ginger de l’h?tel Karibe.

Cette 28 ?dition s’annonce donc sous le signe de questionnement et de retrouvailles entre les 108 auteurs en signature et les lecteurs qui feront le d?placement. Dans un contexte de perp?tuelle crise multidimensionnelle. <>, s’est questionn?e Emmelie Proph?te, ?crivaine, actuelle ministre de la Culture et de la Communication et partenaire de la foire, en pr?sence de quelques ?crivains et membres de la presse.

<>, a conseill? l’auteure de <>.

Perch? sur 28 ann?es de r?alisation, Livres en folie s’inscrit dans une tradition nationale. Ou mieux comme l’a clam? Mme Proph?te, <>. <>, a-t-elle poursuivi.

Louis-Philippe Dalembert et Pierre Raymond Dumas : Invit?s d’honneur

L’un, Louis-Philippe Dalembert, est pr?sent? par Frantz Duval comme l’auteur ha?tien qui a explor? plusieurs champs de la litt?rature. <>, a introduit M. Duval.

L’autre, Pierre-Raymond Dumas est d?crit par l’?ditorialiste tel l’un des ?crivains les plus prolifiques en Ha?ti. <>, a expliqu? Frantz Duval.

Pour ces deux invit?s de marque de Livres en folie 2022, le sentiment est dans la joie. <>, a racont? l’auteur de <>.

<> a continu? celui qui a ?crit <>.

Cette fiert? partag?e par les ?crivains est la m?me pour Pierre-Richard Laneaud de la Unibank, partenaire de cette grande messe litt?raire depuis ses tous premiers pas. <>, a indiqu? M. Laneaud.

1200 titres, 135 nouveaut?s et 108 auteurs en signature

<>, a signal? Ana?se Chavenet.

Pour un Livres en folie avec <>, des remerciements vont <>, a fait remarquer, Max Chauvet, directeur de Le Nouvelliste pour cl?turer cette conf?rence de lancement de la 28e ?dition de Livres en folie. Cet ?v?nement par et pour le livre accorde encore une fois cette ann?e une place aux tout petit.

<>, a soutenu pour sa part, Nadine Louis de la Fondation Toya qui les attend, ? ce rendez-vous de la f?te Dieu, ce jeudi 16 juin 2022.