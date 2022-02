Lancement de l’Enqu?te FinScope MPME : discours du gouverneur de la BRH Jean Baden Dubois

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

1er f?vrier 2022

Sous le haut patronage du Comit? de Coordination de la Strat?gie Nationale d’Inclusion Financi?re, avec le support de l’USAID, la Banque de la R?publique d’Ha?ti est ravie de proc?der ce matin au lancement de l’?tude FinScope MPME, ? travers ce grand Forum qui se d?roule (particuli?rement de mani?re virtuelle) autour du th?me ” l’Enqu?te FinScope MPME, Ha?ti 2022: Vers une relance ?conomique plus r?siliente”. Au nom du Conseil d’Administration de la BRH, je souhaite, ? tous, un cordial bienvenu ? cet ?v?nement, en ce d?but de cette nouvelle ann?e si d?cisive pour Ha?ti.

Avant d’entrer d’embl?e dans mon allocution, permettez-moi de saluer de fa?on particuli?re, en mon nom propre et au nom de mes pairs du Conseil d’Administration de la BRH, la pr?sence du Premier Ministre, Son Excellence, Monsieur Ariel Henry qui, au nom du gouvernement, a manifest? un int?r?t particulier au lancement de cette enqu?te FinScope qui pr?voit d’offrir aux secteurs public, priv?, universitaires, entre autres, un cadre complet d’informations sur les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) qui ?voluent tant dans le formel que l’informel, de mani?re ? ?laborer de meilleures politiques, de faciliter une meilleure exploitation et une optimisation du d?veloppement du secteur.

Cette activit? qui nous interpelle ce matin s’articule autour d’un triple contexte.

D’abord, il s’inscrit dans le cadre des pr?occupations non seulement du gouvernement mais aussi celles de la banque centrale ? entreprendre un ensemble d’activit?s dans cette perspective de relance ?conomique plus r?siliente, ? travers la stimulation de l’investissement issue d’un renforcement de l’?cosyst?me des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME).

Ensuite, il s’agit d’appr?hender l’inclusion financi?re dans le contexte de l’offre, dans le sens que l’acc?s des MPME aux services financiers, en particulier au cr?dit, est fonction des informations que disposent les cr?diteurs du syst?me sur ce secteur. Sur ce, j’en profite pour souligner que les d?bats engag?s, lors des deux (2) derniers forums sur l’entrepreneuriat organis?s par le Comit? de Coordination et de Suivi de la Strat?gie Nationale d’Inclusion Financi?re, ont mis l’accent sur la d?faillance du syst?me d’information sur le secteur des MPME, ce qui compromet bien souvent l’acc?s au cr?dit ? des agents ?conomiques dans ce secteur. Dans cette optique, les r?sultats de l’?tude FinScope MPME viendront renforcer le travail du Bureau d’Information sur le Cr?dit (BIC) op?rationnel depuis bient?t 3 ans.

Et en dernier lieu, il convient de noter que cette activit? ce matin s’inscrit dans une d?marche d’informer la population et les acteurs du secteur priv? des affaires, notamment ceux des micros, petites et moyennes entreprises (MPME), sur la r?alisation de ces enqu?tes FinScope MPME, pour lesquelles leur collaboration sera des plus importante.

Mesdames, Messieurs,

? l’heure de la n?cessit? d’activer de francs d?bats sur la croissance de l’?conomie et la cr?ation d’emplois, pour une ann?e 2022 plus r?siliente financi?rement, j’esp?re que les activit?s pr?vues pour cette journ?e permettront :

de renforcer les interactions entre les diff?rents acteurs de l’?cosyst?me entrepreneurial ha?tien, tout en offrant un espace de discussions autour des d?fis et des opportunit?s;

de mettre en ?vidence les possibilit?s de financement pour le secteur des MPME;

Et de mieux r?pondre ? certaines probl?matiques de l’?cosyst?me du financement en Ha?ti.

La r?alisation des enqu?tes sur les MPME qui va bient?t d?buter est le fruit d’un partenariat avec l’USAID. Je profite de l’occasion pour saluer l’engagement de ses repr?sentants. Aussi, qu’il me soit permis de f?liciter les firmes gagnantes (Finmark Trust et Diagnostic Development Group) qui vont travailler ? la bonne r?alisation de l’?tude FinScope MPME dans un contexte tout ? fait particulier. Ces firmes auront la possibilit? de vous pr?senter, le cadre de l’?tude qui a ?t? adopt? ainsi que la m?thodologie de collecte d’informations, au cours de la journ?e.

Il s’agit d’un pas important vers la production de donn?es statistiques fiables et r?centes sur le secteur des MPME, ? l’intention, entre autres, du milieu des affaires, du secteur financier, des entrepreneurs, des investisseurs nationaux et internationaux, des organisations internationales de la coop?ration technique et financi?re; ? l’intention des chercheurs, des universitaires et du grand public en g?n?ral.

Il n’est pas sans savoir que depuis quelques ann?es, et plus particuli?rement, au cours de ces deux derni?res ann?es, le pays vit une conjoncture ?conomique et sociale extr?mement difficile et perturbante. C’est justement dans ces situations difficiles que l’on doit faire preuve de cr?ativit?, d’inspiration et de d?termination. Ces moments nous demandent de puiser dans nos ressources pour trouver la force n?cessaire pour nous extirper de cette situation.

Face ? une situation ?conomique pareille, il nous incombe de faire des choix. La BRH s’engage, une fois de plus, ? assurer la stabilit? macro?conomique, en maintenant, l’esprit de la Strat?gie nationale d’inclusion financi?re (SNIF), en mettant en place un ensemble de m?canismes de financement dans l’?cosyst?me financier, sans oublier des d?cisions de type administratif. Aussi, la BRH a su toujours jouer son r?le de catalyseur de croissance, en incitant les agents ?conomiques tant nationaux qu’internationaux ? investir dans des secteurs porteurs pour l’atteinte d’une croissance soutenable en Ha?ti.

La BRH, pour soutenir une croissance plus inclusive, et, pour faciliter une meilleure harmonisation des relations entre l’offre et la demande, compte aller plus loin. Nous voulons favoriser une plus grande modernisation de l’infrastructure de la mobilisation de donn?es, en temps r?el, au niveau du secteur. Une petite et moyenne entreprise devra pouvoir interagir, ? partir de chez lui, avec une institution financi?re gr?ce aux acquis de l’intelligence artificielle.

Mesdames, Messieurs, chers participants en ligne et en pr?sentiel,

Je veux rappeler que l’enqu?te FinScope MPME, que nous lan?ons ce matin sous le haut patronage du Comit? de Coordination de la Strat?gie Nationale d’Inclusion Financi?re, fait suite ? l’enqu?te d’envergure, FinScope 2018, qui a permis de comprendre les lacunes ? combler en mati?re d’inclusion financi?re en Ha?ti, au niveau des m?nages, o? 46% de la population n’ont pas acc?s ?, au moins, un service financier et o? seulement 11% ont acc?s ? un compte bancaire.

C’est justement sur la base des r?sultats de cette enqu?te (FinScope 2018) que la BRH a pris le soin d’ins?rer dans son Plan strat?gique global 2021-2024 un domaine ax? sur l’inclusion financi?re. A travers le PSG 2024, Il s’agira pour nous ? la banque centrale, entre autres, de :

Mettre en place des programmes favorisant la prestation de services financiers aux particuliers et aux m?nages ? faible revenu ;

Renforcer les programmes de financement aux MPME (micro, petites et moyennes entreprises) op?rant dans les fili?res productives ;

Favoriser l’expansion de la finance digitale sur le plan national ;

Promouvoir et participer ? la mise en place d’outils de mitigation de risques de cr?dit (fonds de garantie, assurance, etc.) ;

Et renforcer la r?glementation sur la protection des consommateurs de produits et services financiers et mener un plaidoyer en vue de la promulgation de la loi sur la protection des consommateurs de produits et services financiers.

Mesdames, Messieurs,

Je ne terminerai pas mes propos sans r?it?rer, une fois de plus, l’importance de l’enqu?te FinScope MPME, tant pour le gouvernement central, les autres pouvoirs publics, la banque centrale, le secteur financier, les investisseurs, les chercheurs, la population en g?n?ral.

Encore une fois, nous sollicitons la collaboration de tous, notamment, les institutions du secteur public, les partenaires techniques, les institutions membres du Comit? de pilotage, les acteurs de l’?cosyst?me de l’entreprenariat et particuli?rement les micros, petites et moyennes entreprises, pour la r?ussite de cette enqu?te nationale, FinScope, Haiti 2022. A tous ces acteurs importants, locaux et internationaux, la BRH vous remercie d?j? pour votre support.

Aussi, je veux saisir cette occasion, au nom du Conseil d’Administration, pour renouveler, l’engagement de la BRH ? travailler pour une Ha?ti centr?e sur l’inclusion, et, surtout l’inclusion financi?re.

Que Dieu b?nisse Ha?ti !

Je vous remercie