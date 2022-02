Lancement des travaux de construction de la nouvelle tour de contr?le de l’a?roport Toussaint Louverture

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’a?roport international Toussaint Louverture est en passe de se doter d’une nouvelle tour de contr?le et d’un syst?me de gestion du trafic a?rien r?pondant aux normes de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI). Les travaux de construction de la nouvelle tour de contr?le ont d?but? officiellement il y a une semaine avec le d?marrage d’installations de chantier. Le titulaire du minist?re des Travaux publics, Transports et Communications, l’ing?nieur Rosemond Pradel, s’est personnellement rendu sur place afin de visiter le chantier naissant. L’occasion pour les sp?cialistes de pr?senter en d?tail ce projet d’envergure qui va r?volutionner le trafic a?rien en Ha?ti.

Le projet comprend d’abord la construction d’une tour de contr?le de 33 m?tres de hauteur et d’un complexe de gestion du trafic a?rien, travaux qui seront ex?cut?s par le groupe Vinci Construction Grands Projets et financ?s par la Banque interam?ricaine de d?veloppement ? hauteur de 20 millions de dollars am?ricains. Ces deux infrastructures seront ensuite ?quip?es de mat?riel de pointe sous la direction du consortium Thal?s-Aeronav avec un financement conjoint de la BID et du Tr?sor public pour un montant de 10.8 millions de dollars am?ricains. Les installations seront r?alis?es ? l’a?roport international Toussaint Louverture avec des ?quipements compl?mentaires ? Kenscoff, dans les hauteurs de Port-au-Prince, ainsi qu’? Paillant, ? proximit? de Mirag?ane.

Le s?isme de 2010 a consid?rablement r?duit la qualit? et la quantit? des ?quipements de contr?le du trafic a?rien en service en Ha?ti, avec un impact significatif sur la s?curit? du transport a?rien. Jusqu’? pr?sent, la gestion du trafic a?rien d’Ha?ti reposait sur des contr?les proc?duraux, reposant enti?rement sur les communications radio entre les a?ronefs et les contr?leurs. La d?su?tude des syst?mes de gestion du trafic a?rien a oblig? le pays ? se conformer aux exigences de l’OACI et au plan r?gional de navigation a?rienne pour garantir la s?curit? du trafic a?rien de survol et domestique.

Ainsi, les entreprises Thale? et Aeronav fourniront une gamme de syst?mes de communication, de navigation, de surveillance, de m?t?orologie et de gestion du trafic a?rien pour favoriser une transition en douceur vers une ?re moderne de gestion s?re et efficace de l’espace a?rien en Ha?ti. Thal?s est un partenaire de confiance de l’OFNAC en Ha?ti et travaille avec l’autorit? depuis plus de 20 ans pour d?velopper le plan de modernisation du contr?le du trafic a?rien, de la surveillance et de la navigation du pays. Les m?mes solutions sont d?j? en service au Mexique, au Br?sil, en Colombie, au Chili, au Venezuela, en Bolivie, en ?quateur, dans les six pays membres de la COCESNA (Soci?t? centram?ricaine de services de navigation a?rienne) d’Am?rique centrale, en R?publique dominicaine, en Jama?que, au Panama, ? Aruba, ? Saint-Martin et ? Saint-Barth?lemy. Les nouvelles solutions feront entrer Ha?ti dans une nouvelle ?re de s?curit? et d’efficacit?.

<>, a promis le repr?sentant d’ADPi (a?roport de Paris ing?nierie, assistant au ma?tre d’ouvrage dans le cadre de ce projet et ?galement engag?e avec les fonds de la BID), dans la pr?sentation faite au ministre Pradel le 25 janvier dernier ? l’Office national de l’aviation civile (OFNAC). Ce projet s’inscrit dans un large programme de r?habilitation des infrastructures a?roportuaires afin de se conformer aux recommandations de l’OACI et dont la premi?re ?tape a ?t? la r?habilitation compl?te de la piste d’atterrissage, fortement d?grad?e, et son ?largissement, finalis? en 2018. Les travaux de construction de la nouvelle tour de contr?le et du complexe de gestion du trafic a?rien devraient se terminer d?but 2024.