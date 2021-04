Le 27e Congrès du renouveau charismatique a été lancé ce vendredi 9 avril au Centre de prière de Tabarre. Sur ce site emblématique, les fidèles catholiques ne sont pas nombreux. Mais sur les différents portails en ligne qui retransmettent l’évènement en direct, ils sont des milliers. En dépit du manque d’affluence, l’évènement garde sa même couleur et sa même chaleur : des moments d’adoration intense et de prières pour le pays, suivis du ministère de libération et de délivrance.