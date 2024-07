Lancement du « Club Zanmi Lanati » : une nouvelle initiative environnementale en Haïti

​

Lancement du « Club Zanmi Lanati » : une initiative jeunesse pour la protection du climat en Haïti.

Le samedi 13 juillet 2024, Delmas, Haïti, a été le théâtre de l’inauguration officielle du « Club Zanmi Lanati ». Cette initiative, qui rassemble plus de 30 jeunes engagés pour l’environnement et le développement durable, est portée par Savela Jacques Berenji et Louino Robillard, premiers Haïtiens à avoir intégré le programme de diplôme de « SUNX, Climate Friendly Travel (CFT) et l’Institut d’Études du Tourisme (ITS) ».

Le comité de direction du « Club Zanmi Lanati » comprend des figures influentes telles que Came Stefada Poulard, journaliste écologiste, Dr. Cassandra Jean François, coordinatrice de l’association Konbit San San Pou, et Gladimy Jean, co-fondateur de LE PARADIS HAÏTIEN. Vingt-sept autres jeunes leaders, étudiants et professionnels issus de diverses organisations de la société civile, soutiennent également cette initiative.

L’objectif principal du club est de lutter contre les effets dévastateurs du changement climatique en Haïti, marqués par des températures élevées, des conditions météorologiques extrêmes et une montée du niveau de la mer. Ces phénomènes impactent sévèrement les moyens de subsistance de la population. Le « Club Zanmi Lanati » se donne pour mission de promouvoir un tourisme responsable, de former des citoyens écologiques et de générer des richesses touristiques et culturelles pour un développement durable.

Louino Robillard, expert en développement communautaire, a souligné l’importance de la sensibilisation et de la mobilisation des communautés locales pour la protection de l’environnement. « Chaque action compte, œuvrons ensemble », a-t-il affirmé, exprimant son espoir de voir tous les Haïtiens devenir des acteurs clés dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Savela Jacques Berenji, co-fondatrice du club, aspire à une stabilité retrouvée en Haïti et à la renaissance du tourisme grâce à des visiteurs éco-responsables. Elle souhaite également que les Haïtiens voyagent à l’intérieur du pays pour profiter des ressources culturelles et touristiques locales. Pour elle, le tourisme peut être un levier économique pour le développement durable d’Haïti.

Came Stefada Poulard, membre du comité du club, encourage les autorités étatiques à respecter les engagements pris lors des conférences internationales. Haïti a signé presque tous les accords sur le changement climatique, mais les actions de l’État ne correspondent pas à ces engagements. « L’État, comme la société civile, doit prendre ses responsabilités », a-t-elle déclaré.

Dr. Cassandra Jean François a présenté les 17 objectifs de développement durable lors du lancement, soulignant le retard d’Haïti dans presque tous ces objectifs. Elle a particulièrement insisté sur l’objectif 13, qui concerne les actions contre le réchauffement climatique, affirmant que cela devrait être une priorité pour tous les acteurs. En tant que médecin, elle ne peut rester passive et insiste sur la nécessité d’une action immédiate.

Gladimy Jean a présenté la partie sensibilisation et mobilisation en faveur de l’écologie touristique et des actions contre le réchauffement climatique. Il a fait des exercices avec les participants sur les comportements à adopter lors de tournées touristiques, insistant sur le fait de ne pas laisser de déchets nuisibles à l’environnement sur les sites visités.

Louino Robillard a partagé sa satisfaction concernant le lancement du club, soulignant qu’il s’agit d’une étape essentielle pour encourager la responsabilité écologique au sein de la société haïtienne. Il appelle la population à se mobiliser contre les effets du changement climatique et à entreprendre des actions concrètes pour un avenir plus durable.

En somme, le « Club Zanmi Lanati » est bien plus qu’une simple initiative. C’est une réponse stratégique et nécessaire aux défis environnementaux urgents auxquels Haïti est confrontée. En promouvant des pratiques durables et en sensibilisant les citoyens à l’importance de protéger leur environnement, ce club aspire à transformer la conscience écologique du pays et à instaurer un modèle de développement respectueux de la planète pour les générations futures. Avec l’engagement et la détermination de ses membres, le « Club Zanmi Lanati » a le potentiel de devenir un acteur majeur dans la lutte mondiale contre le changement climatique, inspirant d’autres à suivre leur exemple.

