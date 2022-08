Lancement du concours de texte et de reportage sur les droits humains

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? vos marques ! Concours de texte et de reportages audio-visuels sur les droits humains. L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) a proc?d?, le mercredi 17 ao?t 2022, au lancement officiel dudit concours au si?ge social sis au # 381, de la route de Bourdon. En pr?sence de plusieurs personnalit?s ?voluant dans le domaine des droits de l’homme en Ha?ti, notamment le fondateur de l?Institut ha?tien des droits de l?homme (IHDH), Dr. Patrick P?lissier, le Protecteur du citoyen adjoint Me. Amoce Auguste, Me. Patrick Laurent du Cabinet ?Patrick Laurent & Associ?s? , pour ne citer que ceux-l?.

Le Protecteur du Citoyen, Dr Renan H?douville, a d?clar? que <>.

Les modalit?s du concours

Le directeur a.i de promotion et de communication, Jean Eliakim Cang?, pour sa part, a pr?sent? au public les modalit?s, les consignes ? suivre pour participer ? la sixi?me ?dition de ce concours. Ayant mis l’emphase sur les trois cat?gories en ce qui a trait aux candidats, il a soulign? que les sujets choisis pour cette ?dition sont ax?s sur l’actualit?. Pour la cat?gorie A qui concerne sp?cifiquement les journalistes, trois sujets sont propos?s en cr?ole et en fran?ais. Sujet 1 : << Quels sont les m?faits de l'utilisation des m?dias traditionnels et des r?seaux sociaux par les chefs de gang sur les droits humains et la soci?t? en g?n?ral ? <> ; sujet 2 : <> <> ; sujet 3 : <> <>

Les articles de presse doivent comporter entre 4 ? 6 pages. Les candidats peuvent soumettre leur texte en fran?ais ou en cr?ole par mail ou passer le d?poser dans l’un des bureaux de l’OPC (Bourdon, Lalue, Delmas). Pour les reportages audios ou audio-visuels, le contenu doit durer entre 3 ? 5 minutes. La soumission peut se faire par mail ou sur un CD que le candidat doit apporter ? l’un des bureaux de l’OPC.

Pour la cat?gorie B, celle des ?tudiants, comme pour les journalistes, trois sujets sont propos?s. Sujet 1 : <> <> ; sujet 2 : << Faire ressortir la n?cessit? d'appliquer <> <> ; sujet 3 : <> <> Le nombre de pages exig?es pour les textes de cette cat?gorie varie entre 4 et 6.

Pour la derni?re cat?gorie, celle des ?coliers, trois sujets sont ?galement propos?s. Sujet 1 : <> <> ; sujet 2 : <> <> ; sujet 3 : <> <>. Les postulants de cette cat?gorie doivent produire un texte de 2 ? 4 pages.

Notons que la date limite pour le d?p?t des travaux pour le concours est fix?e au 14 octobre 2022. A vos plumes ! ? vos claviers !