Lancement du forum politique voulu par le HCT avec la sécurité au coeur des discussions. Les autres points seront débattus au prochain jour.

Le Haut Conseil de la Transition a tenu, comme annoncé, son Forum politique autour des thèmes tels que la sécurité, la bonne gouvernance et les reformes constitutionnelle et électorale. Le premier ministre, Ariel Henry ainsi que plusieurs ministres de son gouvernement ont répondu à l’appel pour participer ce mardi 23 mai à ces discussions.

Selon la primature lors du premier jour de ce forum, plus de deux cents représentants de partis politiques, de groupes organisés de la société civile et du secteur privé, signataires ou non du consensus du 21 décembre 2022, ont discuté de la question de la sécurité et des recommandations ont été produites. Mais il faut quand même noter l’absence de Fanmi L’avalas, OPL, Pitit Dessalines, et les tenants de l’accord Montana.

La presidente du HCT, Mirlande Manigat, dans son discours, a parlé du HTC qui parait être loin d’atteindre les objectifs fixés. Le HCT est une institution nouvelle ne disposant pas encore de moyens adéquats devant lui permettre d’enclencher les importants chantiers inscrits dans son agenda, dit-elle. C’est cependant mal nous connaitre que de croire que les manœuvres déloyales des uns, et l’insincérité des autres nous affecteraient. Nous ne regarderons la sortie que lorsque nous aurons épuisé toute notre bonne foi à réussir le mandat qui nous a été confié sans aucun intérêt particulier, a-t-elle ajouté.

“Nous avons une approche multisectorielle de l’insécurité et, en Haiti, nous avons les compétences requises pour la mettre en œuvre. La solution n’est pas la prise en charge totale du pays et de ses institutions. Je formule le voeu que vous contribuerez durant ces deux jours, chacun selon ses compétences et son expérience, a réaliser ce grand cahier de charges devant guider les décideurs à prendre les mesures adéquates en vue de lutter efficacement contre ce fléau qu’est le banditisme”, a indiqué Mme Manigat.

De ce forum, elle espère que le pays pourra bénéficier d’une stratégie de sécurité élaborée par des experts nationaux et internationaux à soumettre au HCT qui la fera parvenir au gouvernement avec ses recommandations ; un document de déclaration conjointe incluant un processus de révision de la constitution sous une forme à définir ; la préparation des élections à venir selon un chronogramme assez concluant et raisonnable pour encadrer la mise en œuvre des étapes.

Ce forum qui se veut être un espace de dialogue inter-haïtien se poursuit le mercredi 24 mai sur les réformes constitutionnelle et électorale, la bonne gouvernance et les questions économiques et sociales. Mais Me André Michel qui supporte le pouvoir en place a quant à lui reproché les partis politiques qui n’ont pas répondu présents à ce forum et ont méprisé une initiative haïtienne alors qu’ils s’apprêtent à se rendre à la Jamaique pour prendre part à une rencontre sur Haiti.

