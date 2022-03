<> : lancement du programme de sensibilisation des marchandes de rue d’Haiti sur les bonnes pratiques d’hygiene

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le 30 janvier 2022, le Champ de Mars a ete le theatre du lancement du programme de sensibilisation des marchands des rues aux bonnes pratiques d’hygiene (BPH) par les responsables de l’Association haitienne pour le management de la qualite (AHMAQ). Ce nouveau programme est realise dans le cadre du <>, un espace cree en vue de sensibiliser la population a la necessite d’opter pour la qualite.

Au regard des nombreuses experiences de terrain acquises, nous avons convenu que les principaux facteurs de contamination des aliments des rues sont les suivants :

– la meconnaissance des gens des principes de base de l’hygiene et des comportements a adopter pour se preserver de l’insalubrite ;

– les mauvaises conditions de stockage des matieres premieres et des produits finis (exposition a la poussiere, insectes, rongeurs, etc.) ;

– un nettoyage insuffisant des produits de base, des ingredients et des ustensiles avant la cuisson, et de la vaisselle utilisee par les clients ;

– l’utilisation d’ustensiles (casseroles et autres recipients) susceptibles de liberer des substances toxiques ou dangereuses dans les aliments ;

– les manipulations inappropriees des ingredients et produits de base, des aliments en cours de preparation et des produits finis ;

– la conservation des aliments prepares a des temperatures inadaptees, pendant des periodes prolongees.

Selon les responsables de l’AHMAQ, des recherches ont montre que les aliments peuvent transmettre des germes et des maladies s’ils ne sont pas bien cuits ou propres et la nourriture vendue par les marchands de rue presente un risque majeur de sante publique en cas de contamination. Dans de nombreux endroits ou sont vendus des aliments de rue, les questions de securite sanitaire des aliments ne sont pas prises en consideration ni par les vendeurs ni par les consommateurs. Ces derniers tendent a tenir compte surtout du prix et ne pensent toujours pas aux conditions de preparation des aliments qu’ils consomment. Les vendeurs, de leur cote, ont une tres faible marge de benefice et, par consequent, tendent a limiter les depenses en utilisant des ingredients de faible qualite et en ignorant les pratiques d’hygiene plus couteuses.

Il est indispensable de sensibiliser tous les agents concernes a la qualite necessaire des aliments en vue d’ameliorer les conditions de travail des vendeurs d’aliments de rue et garantir que les aliments vendus ne mettent pas en danger la sante publique tout en respectant les principes de base de l’hygiene ce qui permet de limiter les epidemies, la transmission des maladies entre autres.

Compte tenu de l’importance des marchands des rues comme palliatif au chomage et surtout dans l’alimentation de la population et des risques encourus si l’hygiene n’est pas prise en compte, l’AHMAQ a place la securite des denrees alimentaires au coeur de ses priorites afin de permettre a la population d’avoir acces a des aliments plus sains.

Pour l’atteinte de cet objectif, l’AHMAQ a lance le Programme de sensibilisation des marchands de rue d’Haiti dans l’objectif de :

remedier aux problemes ci-dessus mentionnes ;

ameliorer les conditions dans lesquelles les aliments des rues sont prepares et vendus ;

ameliorer les connaissances des vendeurs en hygiene des aliments.

Toutes les categories des marchands de rue sont ciblees et les ambassadeurs de la Qualite d’AHMAQ sont mobilises pour participer activement a ce programme tres important pour Haiti.

Wilkens-Ader Laroche