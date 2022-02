Lancement officiel des enqu?tes Finscope 2022 et du forum des entrepreneurs

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Afin de mettre en ?vidence les possibilit?s de financement pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et de r?duire la sym?trie dans la disponibilit? de l’information pour une meilleure prise de d?cision avec des donn?es clefs en main au profit de ces derniers, la banque centrale et l’USAID ont proc?d? ? la premi?re ?dition du forum des entrepreneurs et d’une nouvelle enqu?te Finscope apr?s celle de 2018. Le projecteur sera mis cette fois sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPECE) formelles et informelles.

<>, a expliqu? le gouverneur de la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH) Jean-Baden Dubois qui a suscit? pas mal de questions sans r?ponse sur les MPME en Ha?ti.

Combien de MPME compte- t-on en Ha?ti ? Quel est le volume moyen des transactions effectu?es par les MPME ? ? partir de quels chiffres d’affaires, consid?re- t- on qu’on est une MPME ? voil? autant de questions pos?es par le gouverneur pour montrer ? quel point le syst?me d’informations sur les MPME est d?faillant. D’apr?s M. Dubois, cette d?faillance n’est pas sans cons?quence sur les MPME qui n’ont pas acc?s facile au cr?dit. Il en d?duit que c’est difficile de mettre en place des politiques publiques au profit de cette cat?gorie d’entreprises sans avoir des donn?es fiables.

Le gouverneur Jean-Baden Dubois a aussi tenu quelques mots sur l’importance de cette enqu?te qui est le fruit d’un partenariat entre la BRH et l’USAID. <>, a annonc? le gouverneur.

Le repr?sentant de l’USAID, Christopher Cushing, intervenant ? la c?r?monie de lancement, a fait savoir que cette activit? visait ? renforcer la capacit? des m?nages et des MPME qui font face ? des difficult?s pour offrir leurs services, particuli?rement celles des zones rurales. <>, a soutenu le repr?sentant de l’organisme am?ricain, USAID.

Pour le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, cette activit? constitue encore un pas dans l’am?lioration des conditions de vie des concitoyens ha?tiens. <>, a d?clar? Michel Patrick Boisvert, soulignant qu’il faut la collaboration des autorit?s fiscales et mon?taires en vue de l’?laboration de politiques publiques coh?rentes susceptibles de redonner espoir aux populations les plus vuln?rables.

<>, a ajout? le ministre Michel Patrick Boisvert, soulignant que cette enqu?te se justifie par la n?cessit? d’augmenter les revenus de nos entrepreneurs afin de les aider ? s’extirper de ce cycle vicieux de la pauvret?.

Pr?sent aussi ? cette c?r?monie de lancement, le Premier ministre Ariel Henry a avou?, dans ses propos de circonstance, que son gouvernement a du pain sur la planche en faisant r?f?rence aux populations des zones r?cemment inond?es dans le pays. <>, a d?clar? le chef du gouvernement, Ariel Henry.

Lanc? aujourd’hui, le forum des entrepreneurs se d?roulera sur trois jours. Plusieurs sujets seront d?battus au cours de cet ?v?nement.