Lancement officiel du 7e festival de th??tre En Lisant

C’est au Centre d’Art, situ? ? la rue Roy, le jeudi 7 d?cembre 2022, en pr?sence de personnalit?s importantes, journalistes, acteurs et participants, que la Brigade d’intervention th??trale – Ha?ti (BIT-Ha?ti) a officiellement lanc? la 7e ?dition du festival de th??tre En Lisant. Au cours de cette conf?rence de lancement, les promoteurs ont pr?sent? le bien-fond? du projet En Lisant et les grandes lignes de ce 7e festival qui s’?tendra du 12 au 18 d?cembre prochain. Aussi ont-ils camp? l’invit?e d’honneur de cette ?dition, Andrise Pierre, dont l’oeuvre est ? l’?coute de toutes les violences.

<>, d?clare le directeur artistique du festival, ?liezer Gu?rism?, tout en rappelant que cet ?v?nement tournera autour de l’oeuvre de cette dramaturge, enseignante et f?ministe qui poursuit des ?tudes pour l’obtention d’un Master I en m?tiers de la culture en France.

Selon Gu?rim?, cette nouvelle ?dition jonglera entre spectacle th??tral, conf?rences, ateliers, projections, performances et autres. On abordera des th?matiques li?es ? la contestation et ? la violence. En lever de rideau, le lundi 12 d?cembre, le public aura droit ? la repr?sentation de <> d’Andrise Pierre. Une mise en sc?ne de ?liezer Gu?rism? avec, entre autres, Jenny Cadet, Sabruna Georges et Farid Sauvignon.

Le synopsis: Le Ch?ne endormi raconte un personnage, une dramaturgie en pleine r??criture du mythe d’Electre qui se rapproche de sa famille. Un beau retour ? la source pour trouver l’inspiration pour cette nouvelle pi?ce.

Les amants du sixi?me art auront ?galement droit ? la mise en sc?ne de ” Vid? mon ventre du sang de mon fils “. Cette pi?ce donne lieu ? un ensemble de questionnements: serait-ce finalement le fils mort qui porte la m?re qui raconte ? N’est-ce pas que son absence continue de modeler le corps de la m?re?” C’est donc ce questionnement, ce mouvement, cette proposition de mise en sc?ne qu’on tente d’aborder ? partir de ce texte de l’invit?e d’honneur.

Et ce n’est pas fini ! D’autres spectacles, dont Teaser et Jiji ak zanmi l yo de Andrise Pierre ; Je te dis ma blessure de Ketsia Va?nadine Alphonser arpenteront les art?res du Centre d’Art, Yanvalou Bar, KitM?diath?que, coll?ge Les Oliviers, Institut fran?ais en Ha?ti, Kirekk, Pyepoudre et les r?seaux sociaux. Un ensemble d’ateliers de formation se tiendront ?galement pour le bonheur des participants d?sireux de meubler leur esprit. En pr?sentiel ou en ligne, les amants du th??tre seront servis.

Tourn?e autour du th?me : Th??tre, Contestations, Violences, la 7e ?dition du festival En Lisant est officiellement lanc?e. Autour de ce chiffre symbolique tournera cette ?dition qui donne carte blanche ? la dramaturge et com?dienne Andrise Pierre. Intervenant en conf?rence de presse, le mercredi 7 d?cembre, Andrise Pierre se dit heureuse d’?tre ? l’honneur pour cette ?dition. Pour l’animatrice, c’est une opportunit? de pr?senter sa cr?ation ? un plus large public.