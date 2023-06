Lancement par le MICT d’un atelier de travail sur la réforme de la fonction publique territoriale

​

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) organise un atelier de deux jours sur la réforme de la fonction publique territoriale.

Le Premier ministre Ariel Henry, en sa qualité de ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, a procédé ce lundi 26 juin 2023 à l’ouverture d’un atelier de travail sur la réforme de la fonction publique territoriale.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet « Gouvernance locale et développement territorial », vise à ce que “toutes les femmes et tous les hommes des communautés urbaines et rurales du pays aient accès à des services de base décents et des moyens d’existence diversifiés”, selon les propos du Premier ministre Ariel Henry.

Pour expliquer la nécessité d’une réforme de la fonction publique territoriale, le ministre de l’intérieur a évoqué plusieurs raisons notamment les séismes du 12 janvier 2010 et du 14 août 2021, les tensions politiques jumelées avec la crise sécuritaire et humanitaire, la crise sanitaire liée au Covid-19, l’augmentation de la population urbaine, la rareté des ressources financières et le manque de personnel qualifié et stable.

Face à cette situation, le chef du gouvernement assure que son gouvernement mettra tout en œuvre pour que cette réforme de la fonction publique territoriale soit une réalité tangible et que notre pays connaisse enfin le développement local.

À cet égard, M. Henry dit espérer qu’au terme de cet atelier, toutes les difficultés pouvant entraver le cours de cette réforme soient identifiées et mises sur la table des discussions en vue de faire de la fonction publique territoriale la base du pouvoir local sur lequel reposera désormais le développement des communes et des sections communales.

Lors de la cérémonie d’ouverture de cet atelier, le Chef du gouvernement en a profité pour remercier et féliciter tous les fonctionnaires du MICT qui, selon ses dires, ont su mener à bien les dix ateliers départementaux en vue de faire de cet atelier national un succès. “Mes remerciements s’étendent aussi aux partenaires nationaux et internationaux qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour la pleine réussite de l’évènement du jour”, a-t-il dit.

