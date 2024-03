L’ancien sélectionneur du Kenya, Sébastien Migné, nommé à la tête des grenadiers senior

​

La Fédération Haïtienne de Football annonce Sébastien Migné comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale masculine senior.

Dans un communiqué de presse publié le vendredi 8 mars sur sa page Facebook, la Fédération Haïtienne de Football (FHF) annonce la nomination de Sébastien Migné à la tête de la sélection nationale masculine senior qui s’apprête à disputer les éliminatoires de la coupe du monde 2026.

Pour la FHF, le nouveau sélectionneur de l’équipe haïtienne a une expérience riche et variée dans le monde du football. Il a dirigé par le passé le Kenya, la République du Congo et la Guinée Equatoriale.

“Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Sébastien Migné en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe nationale masculine senior de la Fédération Haïtienne de Football”, a écrit la Fédération Haïtienne de Football.

Sébastien Migné est un français. Il est originaire de la commune française La Roche-sur-Yon. La Fédération Haïtienne de Football a loué l’expérience du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale. “Sébastien Migné apporte avec lui une expérience riche et variée dans le monde du football. Après une carrière de joueur en France et en Angleterre, il s’est lancé dans une carrière d’entraîneur qui l’a conduit à des postes prestigieux dans différentes sélections nationales.”

Par ailleurs, il a acquis en tant qu’adjoint une certaine expérience aux côtés de Claude Le Roy et de Jean-Pierre Papin. “Son travail acharné et son engagement ont été récompensés par des succès significatifs, notamment en remportant la Coupe du Golfe Persique avec l’équipe d’Oman”, a souligné la FHF dans ce communiqué.

Sébastien Migné ne sera pas à son premier coup d’essai, avec l’équipe nationale du Kenya, il atteint des sommets historiques, se qualifiant pour la CAN 2019 après une attente de 15 ans, et a été nominé aux CAF Awards en tant que meilleure équipe masculine de l’année. M. Migné a également été sélectionneur en chef de la République du Congo, de la Guinée Equatoriale et plus récemment sélectionneur adjoint du Cameroun.

La principale mission du nouveau sélectionneur est de qualifier l’équipe haïtienne pour la prochaine coupe du monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada et Mexique.

