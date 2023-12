L’ancien Sénateur élu, Guy Philippe de retour en Haïti

​

​

L’ancien Sénateur élu, Guy Philippe est de retour en Haïti ce jeudi 30 novembre 2023.

Après avoir purgé l’essentiel de sa peine pour blanchiment d’argent lié au trafic de drogue aux États-Unis, puis relâché le jeudi 7 septembre dernier, l’ancien Sénateur élu, Guy Philippe est de retour au pays. L’ancien commissaire de police et chef des rebelles est arrivé à bord d’un vol de l’immigration et des douanes américaines décollé d’Alexandria, en Louisiane, à 5h57 et est arrivé en Haïti à 9h49 du matin, avec plus d’une douzaine d’autres personnes.

Arrivé sur le sol haïtien, celui qui a mené une rébellion en 2004 qui a renversé le président Jean Bertrand Aristide a été arrêté puis placé en garde à vue par la Police à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ). Son avocat, Me Jean Joseph, contacté par Juno7 dit n’être pas en mesure de communiquer les raisons pour lesquelles son client reste à la DCPJ. “Après les procédures, une conférence sera organisée en vue de fournir des explications” a-t-il martelé.

Âgé de 55 ans, Guy Philippe a été condamné en juin 2017, par une juge de Miami après avoir plaidé coupable de blanchiment d’argent pour des sommes reçues illégalement à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Selon la justice, il aurait reçu plus de 1,5 million de dollars de pots de vin pour assurer le transfert sans encombre de cargaisons de stupéfiants.

A lire aussi :

Le gouvernement veut donner des plats chauds à plus de 100 mille élèves tous les jours de classe