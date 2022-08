L’ancien substitut du commissaire du gouvernement de Saint-Marc, Me Souverain Verissaint, arr?t? par le BAFE

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Appr?hend? le 2 juillet 2022, en possession de marchandises fra?chement vol?es par les bandits du gang de Savien, Frinot Techelot avait b?n?fici? d’un ordre de lib?ration sign? de l’ex-substitut et adress?e au responsable de la police de la commune de Petite-Rivi?re de l’Artibonite, dat? du 18 juillet dernier. Un rapport du chef du parquet a donc ?t? r?dig? contre lui et achemin? aux sup?rieurs hi?rarchiques.

Me Souverain Verissaint a ?t? arr?t? dans la matin?e du vendredi 26 ao?t 2022 par des agents du Bureau des affaires financi?res et ?conomiques (BAFE), a appris le journal d’une source polici?re. <>, atteste le nouveau commissaire du gouvernement, Me Mo?se Deristin.

