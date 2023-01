L’ann?e d’Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ann?e 2023 s’annonce excellente pour le premier ministre mais pour y survivre il devra r?ussir des exploits d’habilet? et de t?nacit?. La communaut? internationale a les principales cartes en main et le chef de gouvernement toutes les responsabilit?s.

Les grands manitous derri?re le premier ministre sont des diplomates ?trangers. Ils apportent appuis et conseils au gouvernement. Lui montrent le chemin et l’encouragent.

Les ?l?ments du pi?ge sont dans les solutions. Les percepteurs et douaniers s’ils ne sont pas bien trait?s peuvent cesser de se battre et les nouveaux payeurs peuvent soit se rebeller devant les factures sal?es soit passer ? la population un rem?de de cheval.

Deux ?l?ments d’un pi?ge sont cependant en germe dans l’accord. La liste des signataires est courte- les m?mes qu’en septembre 2021 lors de la naissance d’un pr?c?dent accord, ? quelques nuances pr?s- et des noms ont ?t? omis ou ajout?s, malicieusement. Cela fragilise la beaut? de la victoire politique. Et comme tout contre-pouvoir, aussi insignifiant soit-il, peut devenir un pouvoir, le PM doit ?tre d?j? en train de chercher comment contourner l’hypoth?tique obstacle. Cela peut le freiner.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.