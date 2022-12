L’ann?e des sanctions

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Conseil de s?curit? des Nations Unies a ouvert le bal des sanctions le 21 octobre en adoptant ? l’unanimit? de ses membres la R?solution 2653. Celle-ci a cr?? un r?gime de sanctions concernant Ha?ti (interdiction de voyager, gel des avoirs et embargo sur les armes) ainsi qu’un comit? et un groupe d’experts pour en assurer l’application. La seule personne figurant en annexe de la r?solution est Jimmy Ch?rizier, alias <>, l’un des chefs de bande les plus influents d’Ha?ti qui dirige une f?d?ration de bandes organis?es connue sous le nom de <>. Il est d?sign? notamment pour avoir <>. Cependant, il a ?t? soulign? que les mesures s’appliqueront ? d’autres personnes et entit?s si elles sont d?sign?es par ledit comit? comme ?tant responsables ou complices d’activit?s faisant peser une menace sur la paix, la s?curit? ou la stabilit? en Ha?ti, ou parce qu’elles ont pris part, directement ou indirectement, ? de telles activit?s. La R?solution 2653 a ?t? ent?rin?e notamment par le Canada, le Royaume-Uni et la Suisse.

Le 4 novembre, Affaires mondiales Canada et le Tr?sor am?ricain ont annonc? des sanctions contre l’actuel pr?sident du S?nat ha?tien Joseph Lambert et l’ancien s?nateur Youri Latortue. <>, avait indiqu? Affaires mondiales Canada. <>, avait d?clar? le sous-secr?taire au Tr?sor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson.

Le 7 novembre, le D?partement d’Etat am?ricain a promis des r?compenses allant jusqu’? 3 millions de dollars ? tous ceux qui peuvent fournir des informations permettant la capture de trois chefs de gang ha?tiens. Il s’agit de Wilson Joseph, alias Lanm? San Jou, Jermaine Stephenson, alias Gaspiyay, et Vitelhomme Innocent. Ces derniers sont accus?s d’?tre pr?sum?s responsables de l’enl?vement contre ran?on de 16 citoyens am?ricains en Ha?ti en octobre 2021.

Les ?tats-Unis, selon leur charg? d’affaires en Ha?ti Eric Stromayer, a r?voqu? le visa de membres de l’?lite politique et ?conomique soup?onn?s d’?tre de connivence avec les gangs arm?s. Le diplomate avait ?voqu? cette d?cision au cours d’une entrevue accord?e ? la matinale de Magik9 le 8 novembre. <>, avait ?crit le diplomate dans une tribune.

Le 19 novembre 2022, le Canada a annonc? des sanctions visant l’ancien pr?sident de la Chambre des d?put?s, Gary Bodeau, l’ancien s?nateur du Sud Herv? Fourcand, et l’actuel s?nateur du Centre Rony C?lestin. <>, a fait savoir Affaires mondiales au sujet des concern?s.

Participant au Sommet de la francophonie, le Premier ministre du Canada Justin Trudeau a annonc?, le 20 novembre, qu’un ancien pr?sident ha?tien et deux anciens Premiers ministres ha?tiens allaient ?tre sanctionn?s. Quelques minutes apr?s l’annonce, les m?dias canadiens ont annonc? que l’ancien Michel Martelly, les anciens Premier ministres Laurent Lamothe et Jean Henry C?ant ?taient concern?s par ces mesures. Le 25 novembre, les ?tats-Unis, par la voix du sous-secr?taire am?ricain pour l’h?misph?re occidental Brian Nichols, ont indiqu? supporter les sanctions canadiennes. <>, avait d?clar? Nichols.

Le 2 d?cembre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du D?partement am?ricain du Tr?sor a annonc? des sanctions contre Rony C?lestin et Herv? Fourcand. <>, peut-on lire dans le communiqu? du Tr?sor am?ricain, publi? le vendredi 2 d?cembre.

Le 5 d?cembre, apr?s avoir cibl? des ?l?ments de la classe politique, le Canada a cibl? des hommes d’affaires. Selon un communiqu? de Affaires mondiales Canada, trois membres tr?s en vue de l’?lite ?conomique en Ha?ti ont ?t? vis?s. Il s’agit de Gilbert Bigio, Reynol Deeb et Sherif Abdallah. Il leur a ?t? impos? une interdiction de transactions, ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu’ils peuvent d?tenir au Canada. <>, a indiqu? Affaires mondiales ? propos de ces hommes d’affaires.

Le 9 d?cembre, ? l’occasion de la Journ?e internationale de lutte contre la corruption, le D?partement d’?tat des ?tats-Unis a annonc? des mesures adopt?es contre Romel Bell, ancien directeur g?n?ral de l’Administration g?n?rale des douanes, et Rony C?lestin, s?nateur du Centre. Selon le communiqu? du D?partement d’Etat, ces mesures ont ?t? prises dans le souci de promouvoir la reddition de comptes en mati?re de corruption et de violation des droits de l’homme dans le monde. Bell et C?lestin sont accus?s d’avoir commis des actes de corruption consid?rables.

Le 20 d?cembre, le Canada a annonc? des sanctions contre l’ancien ministre de la Justice Berto Dorc? et l’ancien ministre de l’Int?rieur Liszt Quitel. Ils sont accus?s par le Canada de supporter l’action des gangs arm?s et de se livrer ? des actes de corruption. << <>, peut-on lire dans le communiqu? publi? par Affaires mondiales Canada.

Le Canada et les ?tats-Unis ne cessent de clamer que leurs listes sont susceptibles d’?tre mises ? jour. Les yeux sont ?galement riv?s sur les Nations Unies qui vont devoir annoncer incessamment une liste de personnalit?s faisant l’objet de sanctions. De passage ? New York le 8 d?cembre dernier, la coordinatrice r?sidente de l’ONU pour Ha?ti, Ulrika Richardson, avait annonc? que les sanctions onusiennes seraient en vigueur d’ici janvier 2023.