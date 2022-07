L’ann?e Henry ou le d?clin en abyme…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Premier ministre Ariel Henry et ses alli?s, support?s par la communaut? internationale, viennent de boucler un an d’exercice d’un pouvoir absolu, sans ?ch?ance connue, avec la promesse politiquement correcte de tenir des ?lections g?n?rales d?s que les conditions s?curitaires le permettront.

M. Henry, en laissant <> le soin de faire son bilan, a implicitement fait un aveu d’?chec, d’un d?clin en abyme de ses 12 mois au pouvoir.

Sur le plan politique, ? part l’onction de l’international ? l’alliance de pro et anti-Jovenel Mo?se, de vieux mammouths toujours en qu?te de pouvoir depuis plusieurs d?cennies, il n’y a eu aucune avanc?e significative.

L’accord politique inclusif qui doit d?boucher sur un CEP cr?dible est encore dans les manches de ces magiciens, de ces politiciens ind?crottables, pass?s ma?tres dans l’art du faire-semblant, de faire passer le temps, n?cessaire ? la jouissance du pouvoir et ? la mise en place de strat?gies pour rester au pouvoir.

Au plan ?conomique, la situation s’est d?grad?e. L’an pass?, ? cette date, selon le taux de r?f?rence de la BRH, il fallait 93 gourdes 7238 gourdes pour 1 dollar, non 114 gourdes 7025 au 20 juillet 2022. Sur le march? informel, pour un certain montant, il faut jusqu’? 140 gourdes pour 1 dollar US. Le taux d’inflation en juillet 2021 ?tait de 12,2 % contre 27,8 % en mai 2022.

Le plan de relance ?conomique post-Covid-19 reste une belle illusion pour une ?conomie qui a enchain? -3,3 % de croissance du PIB en 2020 et -1,8 % en 2021. En 2022, le gouvernement Henry table sur 0.3 % de croissance du PIB dans sa lettre de cadrage ? la fin de l’exercice en octobre 2022, 6,4 % de pression fiscale, 27,3 % d’inflation.

La pr?vision du gouvernement Henry sur l’inflation est d?j? d?mentie par les chiffres du mois de mai, publi?s dans un contexte de guerre en Ukraine, d’envol?e des prix des commodit?s sur le march? international et d’absence de parade pour contenir la chute de la gourde, monnaie faible dans une ?conomie <> qui carbure, pour le moment, ? la th?orisation, ? la fuite des capitaux, ? un tr?s faible niveau de comp?titivit?, ? la non-attraction d’investissements directs ?trangers, ? l’hyperd?pendance ? l’importation de presque tout.

Si le gouvernement Henry promet de ne pas d?passer les 46 milliards de gourdes de financement mon?taire contre 49 milliards pour l’exercice pr?c?dent, les finances publiques ne sont pas encore ? l’aube des r?formes pour augmenter la pression fiscale, d’explorer d’autres champs de la fiscalit?, de sortir des subventions de l’?nergie, des produits p?troliers, de l’octroi quasi opaque de droits conc?d?s. La lib?ration de l’Etat de l’?tau des grands et petits op?rateurs de l’?conomie criminelle, des rentiers chevill?s ? des familles politiques puissantes n’est pas encore ? l’horizon.

Le FMI a donn? son feu vert pour un Staff monitoring program jusqu’en mai 2023. Le rapport de la CSC/CA, incapable de formuler une opinion sur la gestion du fonds Covid-19 (dont le gouvernement Henry n’?tait pas gestionnaire) n’a pas fait tilt dans les radars du fond. Tout va bien. Bali gaz, dirait-on en cr?ole.

Au plan de la s?curit?, il y a ces cas embl?matiques. L’abandon du palais de justice de Port-au-Prince aux bandits de Village-de-Dieu. L’incapacit? du gouvernement Henry, onze mois apr?s, d’ouvrir Martissant ? la circulation, en toute s?curit?, des personnes et des biens. Les bandits rackettent les passants sur ce tron?on de quelques kilom?tres, bord? de maisons abandonn?es, trou?es par les balles de fusils d’assaut et arpent?es par des chiens et cochons voraces habitu?s au go?t de la chair humaine, de ces cadavres sans s?pulture.

Sous la garde de M. Henry et de son gouvernement, le macabre s’est ?tendu au nord et l’est, parachevant le si?ge de Port-au-Prince, une capitale dont les rues sont ?cum?es par des kidnappeurs et des assassins.

Le BINUH, dans son rapport pr?sent? en juin 2022, a publi? des chiffres qui donnent froid dans le dos. L’escalade de la violence des bandes organis?es, notamment les enl?vements et les meurtres violents dans l’agglom?ration de Port-au-Prince, ont continu?, entretenant un profond sentiment d’inqui?tude parmi la population. Les enl?vements et les homicides volontaires ne sont pas tous signal?s, mais la Police nationale d’Ha?ti a tout de m?me enregistr? 540 enl?vements entre le 1er janvier et le 31 mai 2022 (soit une augmentation de 36,4 %), contre 396 au cours des cinq derniers mois de 2021, tandis que le nombre d’homicides volontaires a augment? de 17 %, de 668 au cours des cinq derniers mois de 2021 ? 782 au cours des cinq premiers mois de 2022.Ces chiffres ne cessent d’augmenter, atteignant des niveaux sans pr?c?dent. Rien qu’en mai, 198 enl?vements et 201 homicides ont ?t? signal?s, essentiellement dans le d?partement de l’Ouest.

A cela il faut ajouter les deux derniers massacres ? la Plaine du Cul de sac en avril et ? Cit? Soleil d?but juillet 2022. <>, a indiqu? le RNDDH dans un rapport.

Pour Cit? Soleil, les chiffres terribles, les r?cits des cruaut?s insoutenables. Les morts et les bless?s se compteraient par centaines. La police attend encore des moyens. Une commande de 10 millions de dollars d’?quipements a ?t? faite. La PNH attend encore ces moyens pour, esp?re-t-on, contenir et terrasser les gangs.

Entre-temps, dans ces communaut?s vuln?rables o? des pauvres arm?s jusqu’aux dents tuent d’autres pauvres, la faim tenaille. C’est le cas d’autres points du pays. Ici on compte par millions les personnes vivant en dessous du seuil de pauvret?, les personnes dont l’estomac crie famine. Les Ha?tiens fuient ? la fois la violence et la pauvret?. Ils mettent leur vie en danger, sont exploit?s par des passeurs. Certains meurent en mer, dans l’indiff?rence des autorit?s ?tatiques. L’exode ? tout prix, par tous les moyens, se poursuit. Un voilier transportant plus de 150 personnes a ?t? arr?t? par les garde-c?tes am?ricains et d’autres agences jeudi matin au large de Boca Chita Key. Le bateau ?tait surcharg? de personnes venant probablement d’Ha?ti, selon les garde-c?tes. Et depuis octobre 2021, plus de 6 100 Ha?tiens ont ?t? arr?t?s en mer alors qu’ils tentaient de rejoindre les ?tats-Unis, selon les garde-c?tes. Il s’agit du plus grand exode d’Ha?ti en deux d?cennies, selon les gardes-c?tes am?ricains.

Avec l’ann?e Henry, avec ce d?clin en abyme, le pire est un v?cu et une promesse.