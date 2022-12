L’APIPD offre un noël magique aux enfants drépanocytaires

The content originally appeared on: News Americas Now

APIPD NOEL DES ENFANTS • @ ALFRED JOCKSAN

La bourse du travail de Saint Denis (93) a pris des allures de hotte du père noël à l’occasion de l’arbre de Noël des enfants drépanocytaires et de leurs copains bien portants de l’APIPD en collaboration avec d’autres associations. Un grand moment de solidarité, de rêves et de convivialité.

Pour sa 22e édition l’association APIPD s’est

mobilisée avec l’ambiance magique et l’esprit de noël pour offrir

une grande et belle fête à plus de 600 enfants atteints de

drépanocytose et leurs amis bien portants. L’occasion de leur

apporter un peu de joie et d’espoir – ainsi qu’à leurs familles –

pour qu’ils puissent continuer d’avancer dans leur vie, leur donner

de l’amour pour continuer à se battre malgré la souffrance. Un

engagement solidaire qui mobilise un budget de plus de 50 milles

euros pour l’achat des cadeauxpour de 800 enfants en présentiel et

hospitalisés.

Les artistes participent bénévolement

Une journée à la bourse du travail de Saint Denis

qui a permis a