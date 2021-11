L’appel a candidatures pour le prix Philippe Chaffanjon est lance

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le prix Philippe Chaffanjon recompense chaque annee deux reportages de terrain: une realisation francaise et une realisation haitienne. Pour sa neuvieme edition, les candidatures sont ouvertes a toutes les formes de production existantes dans le paysage mediatique. Reportages multimedias, podcasts, videos d’investigation, enquetes filmees ou tout autre format innovant sera admissible tant qu’il est publie dans l’annee sur un site de presse.

Le jury, preside par Pierre Haski, rappelle que la qualite journalistique et les reportages racontant le monde de maniere objective sont des criteres primordiaux de selection. Chacun des reportages primes sera dote d’un prix de 2 500 euros, remis lors d’une ceremonie a la Maison de Radio, et se verra publie sur les sites Internet des medias partenaires.

Les conditions de candidature sont ainsi reparties: le sujet et le format sont libres, la carte de presse n’est pas obligatoire, un seul reportage doit etre envoye par candidature, le reportage doit deja avoir ete diffuse par un site de presse francais ou haitien durant l’annee 2021.

Les candidatures sont a deposer sur le site www.prixphillipechaffanjon.org. Le jury de cette neuvieme edition, preside par Pierre Haski, president de Reporters sans frontieres et chroniqueur geopolitique a France inter, reunit des journalistes et personnalites des medias de premier plan : Matthieu Aron journaliste L’Obs; Florence Aubenas journaliste Le Monde, auteure; Alexandre Brachet DG et fondateur de UPIAN; Charlotte Chaffanjon journaliste a Liberation, auteure; Jean-Pierre Dorian, redacteur en chef Sud-Ouest; Jacques Expert, auteur; ancien grand reporter France Inter et ancien directeur des programmes et de l’antenne RTL; Guillemette Faure, journaliste a Le Magazine du Monde; Olivier Geay, redacteur en chef de RTL; Isabelle Labeyrie, journaliste, cheffe du pole Europe France Info; Franck Moulin, directeur de la redaction et DGA de l’info de RTL; Fanny Stenneler, journaliste France TV.