<>, l’appel de l’Eglise catholique

<>, ont lanc? les ?v?ques catholiques dans leur message ? la nation.

<>, lit-on dans le message de la CEH.

Les ?v?ques disent constater que le centre-ville de Port-au-Prince est devenu, ces derniers jours, le th??tre de violents affrontements entre bandes arm?es ill?gales, causant de nombreuses victimes au sein de la population civile aux abois, en grande d?tresse. <>, affirme la CEH.

<>, a d?nonc? la CEH.

La Conf?rence des ?v?ques catholiques se demandent <>

<>, exhorte la CEH.

<< Nous unissons nos voix ? celles de tous ceux et celles qui souffrent de cette situation et qui aspirent ? la s?curit? et ? la paix, pour exiger une action imm?diate de la part des autorit?s qui ont la charge de l'?tat et du bien-?tre des citoyens. Car, il est urgent de travailler dans le meilleur des d?lais pour le d?sarmement des gangs, pour permettre ? la Police nationale de mener en toute libert? et avec ?gal traitement ses op?rations ? l'encontre des acteurs de violence arm?s ou d'ins?curit? et de cr?er un climat de s?r?nit? et de confiance. Il faut, entre autres, emp?cher le passage par les fronti?res et l'entr?e des munitions dans le pays, arr?ter et juger les auteurs mat?riels, les commanditaires et les promoteurs des actes qui enfreignent la loi. Nous devons tous nous rappeler ici, ? la suite d'Edmund Burke, que ''la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des gens de bien…'', ont appel? les ?v?ques.

L’Eglise catholique invite tous les secteurs du pays ? travailler en synergie pour combattre le fl?au de l’ins?curit? sous toutes ses formes.

<>, ont lanc? les ?v?ques dans leur message.