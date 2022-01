L’art dans les livres

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? la librairie La Pl?iade de Port-au-Prince, situ?e entre l’avenue Martin Luther King et Bois-Patate, les livres bourdonnent. Les livres s’imposent aux passants. Du dehors, on ne peut s’emp?cher d’observer le rayon Beaux-Arts contenant des ouvrages portant sur l’art qui s’offrent ? tout regardeur. ? l’entr?e, cette ?tag?re jouxtant celle des beaux livres capte l’attention et invite au voyage. Elle nous invite ? admirer et ? entrer en communion avec des artistes ? travers de belles pages.

Dans cette adresse d?di?e au livre et au savoir, ce rayon n’est pas toujours bond?. ? la demande du journal Le Nouvelliste, a confi? un employ?, d’autres ouvrages y sont ajout?s, dans le cadre de Ha?ti, le Printemps de l’Art. Comme dans une galerie d’art, au fond des pages blanches, le regardeur se trouve au pied de connaisseurs et de grands peintres ha?tiens dont les oeuvres d?passent nos fronti?res.

A parcourir ce rayon d’une vue panoramique, les livres qui y sont expos?s regorgent d’oeuvres d’art. D?j?, un ouvrage bilingue fran?ais/ anglais sur Tessa Mars intitul? ?le mod?le, Manman zile, Island Template retient l’attention. Dans ce catalogue de l’exposition monographique de l’artiste pr?sent?e en 2019 par le Centre d’art ? la Maison Dufort, l’univers pictural de Tessa se d?ploie. Il parle au lecteur. D’ailleurs, le tableau photo de la premi?re de couverture, acrylique sur toile (48×36) tape l’oeil. Les tableaux dans ce livre sont accompagn?s de textes de Barbara Pr?zeau-Stephenson, Veerle Poupeye, David Frohnapfel. Sans oublier des entretiens avec Christopher Cozier ou Carlo Avierl C?lius.

Aux c?t?s du livre sur Tessa, l’univers pictural de Ronald Mevs loge aussi ? ce rayon de Beaux-Arts. Intitul? <>, cette monographie sign?e Jacinthe Vorbe Z?phir et Micheline Vorbe sur Ronald Mevs t?moigne de 40 ans de travail d’un homme de l’art qui a consacr? sa vie ? la cr?ation artistique. Publi?e sous les presses de Musumecci S.p.A Quart, Italie, cette oeuvre d’art de 204 pages pr?sente, au fil des pages consid?r?es comme le fil du temps, diff?rentes trames de l’ouvrage d’une vie que l’homme tisse avec l’espace qu’il remplit de son souffle. Ce livre donne ? voir des tableaux soutenus par des t?moignages des passionn?s de l’art. Michel Philippe Lerebours, Edwidge Danticat, Lilas Desquiron, Barbara Pr?zeau Stephenson, Mireille P?rodin J?r?me, Michel Monnin, Gary Augustin, James No?l, Carlo Avierl C?lius, Wilson D?cembre, Jacques Gourgue, entre autres, donnent go?t ? ce voyage, ? la d?couverte de cet artiste qui a consacr? sa vie ? cr?er du beau.

Un autre livre de l’exposition du Centre d’art tape aussi l’oeil. Dans ce livre, on remonte l’exposition <>, organis?e, en f?vrier 2021, ? la Maison Dufort, par le Centre d’art. Dans cet ouvrage, on voyage encore ? travers cette exposition qui a permis ? 8 artistes ha?tiens importants de crier la beaut? du monde. Celeur, Pask?, Guyodo, Gr?goire Benjamin, Jhonny Cin?us, Killy et Dubr?us Lh?risson habitent ces belles pages. Le temps d’un regard, les pi?ces de ces artistes coulent le long de ces pages en couleurs. On plonge ? nouveau dans ces oeuvres qui ont marqu? cette exposition.

Le visiteur peut aussi plonger son regard dans le livre sur Etienne Chavannes. Dans ce livre, les tableaux du peintre captent l’attention. Les sc?nes que pr?sente l’artiste sont nombreuses. On revoit ce tableau titr? Vive le drapeau bleu et rouge (48×38) ou encore l’oeuvre L’arbre de la libert?, L’huile sur toile (40×30) appartenant ? la collection du Centre d’art. On appr?cie aussi l’ouvrage consacr? ? G?rard Fortun? (2014) r?alis? ? partir de la collection Monnin. On contemple l’oeuvre de Fortun? ? travers des portraits de Papa Doc, Simone Duvalier, la cath?drale de Port-au-Prince, le zombi.

Le visiteur de La Pl?iade peut aussi appr?cier l’oeuvre sur le grand peintre ha?tien Hector Hyppolite. L’ouvrage consacr? ? Hector Hyppolite est pr?fac? par J. M. G Le Cl?zio ou l’ouvrage intitul? Entre l’?tre et la nature de Elizabeth Moscoso Piquion. Ou encore Ha?ti au toit de la Grande Arche. Ou encore L’h?ritage d’Isma?l (L’?cole d’art de l’Artibonite) de Bernard Diederich, traduit de l’anglais par Kettly Mars.

D?but?e le 14 janvier dernier, l’initiative l’art dans les livres qui s’inscrit dans le cadre de Ha?ti, le Printemps de l’Art consiste ? faire voyager le lecteur-regardeur dans les livres pour contempler autrement l’univers des artistes. Un petit tour ? la librairie La Pl?iade, ? P?tion-Ville ou ? Bois-Patate, ne laissera pas indiff?rent. Dans ces livres, l’art s’offre ?galement dans toute sa splendeur.