L’AS Tigresse-Tigers a celebre ses 50 ans !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Fevrier 2022 a fevrier 2023, telle est la duree sur laquelle Tigresse-Tigers compte etendre son jubile d’or. Ainsi, la messe d’action de grace donnee le samedi 5 fevrier a la Chapelle Notre Dame du Perpetuel Secours des Freres de l’instruction chretienne de Juvenat n’etait que la genese de tout ce qui est prevu pour cette commemoration doree. La celebration de ce dimanche en est une preuve. Une ceremonie durant laquelle le passe, le present et le futur de l’association etaient au coeur des echanges.

Guidee par l’obsession de l’excellence depuis sa creation, l’ASTT pourrait se faire baptiser <>. En effet, tout invite a ete salue d’entree par plus d’une quinzaine de trophees, retracant le parcours glorieux de l’association dans les deux categories, football et volleyball. Parmi les plus recents, celui du championnat de la Ligue de volleyball de la region ouest (LVBRO) de la saison 2008-2009, celui du tournoi de l’excellence Port Margot de 2011 ainsi que du tournoi organise a l’occasion du 20e anniversaire du club <> la meme annee, la Coupe de la Presidence de 2015, puis le tout dernier, la Coupe du Parlement remportee en 2018.

Toutes ses realisations ont ete acquises aux prix de travail acharne et de discipline, ce qui d’ailleurs a permis a cette grande famille d’etre ce qu’elle est aujourd’hui, comme l’a explique Margaret Graham, presidente de la federation Haitienne de Volleyball et membre du comite de direction, presente a l’occasion. <>, a avance l’ancienne joueuse de la selection haitienne de volleyball. Un avis que partage le coordonateur general, Markens Armony. <>, a fait savoir ce dernier.

Cependant, les 50 annees de l’ASST n’ont pas ete les seuls sujets evoques a cet evenement. Le sport en general qui est actuellement delaisse, surtout au niveau feminin, a aussi ete mentionne au cours des differentes interventions. Un point qui a ete souligne par le Dr Marie Antoinette Gauthier dans ses propos. <>, a declare la representante des anciennes joueuses de l’ASTT au micro de Ticket Magazine.

Entre anecdotes, discours de differents anciens membre et presentation des equipes actuelles, cette journee de rejouissances a pris fin avec la remise de plaques d’honneur a des personnalites ayant marque d’une tache indelebile l’association. Notamment les membres de la premiere equipe de volleyball feminine : Ernite Adam, Margareth Graham, Marina Gourgue, Lesly Larrieux, Rachelle Pierre Louis et Merci Desroches. Les anciens capitaines et coaches ont egalement recu une distinction. Il s’agit de Nadege Pamphile, Ralph Adolphe, Wesley Duvalsaint, ainsi que Yves Joseph Larrieux, membre de l’ancienne equipe de volleyball masculine, sans oublier le coordonnateur general Marckens Armony.

Questionne sur l’avenir, ce dernier a assure que l’ASTT continuera sa course vers l’excellence. <>, a-t-il assure. Ainsi les 50 ans ne font qu’annoncer les grandes prouesses a venir, l’avenir grandiose reserve aux Tigresses-Tigers.