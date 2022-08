L’Asile : messe de requiem ? la m?moire des victimes du s?isme de 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

14 ao?t 2021-14 ao?t 2022, un an depuis le tremblement de terre ayant ravag? le grand Sud d’Ha?ti. Pour l’occasion, une messe de requiem a ?t? chant?e ? la paroisse Chaire de Saint Pierre d’Honor?, localit? de Changeux, deuxi?me section communale de l’Asile, l’une des r?gions du d?partement des Nippes ayant ?t? les plus touch?es lors du cataclysme. En l’absence du cur? de la paroisse Chaire de Saint-Pierre, le p?re Adler Point-du-Jour, c’est le r?v?rend p?re ?ric Armand du dioc?se des Cayes qui pr?sidait cette messe en pr?sence notamment de la pr?sidente de la commission municipale de l’Asile, ?ph?ta Ambroise, de la repr?sentante du secr?taire d’?tat ? l’Int?gration des personnes handicap?es et du coordonnateur g?n?ral de grand Sud en marche, Bolivard Ramilus.

Dans son hom?lie de circonstance, le c?l?brant principal a remerci? Dieu pour les personnes qui ont ?t? ?pargn?es et a invit? ? se souvenir de celles qui ont perdu leur vie dans ce s?isme. Le p?re ?ric Armand a appel? les fid?les et les p?lerins ? vivre dans la paix et la solidarit?. <>, a exhort? le p?re ?ric Armand. Il appelle les victimes du s?isme ? ne pas se d?courager et ? se battre en vue de se relever. <>, fait-il remarquer.

En marge de cette messe de requiem, Magalie R?m?lus qui repr?sentait le secr?taire d’?tat ? l’int?gration des personnes handicap?es, a, au nom de G?nard Joseph, remis du mat?riel comme des fauteuils roulants, d?ambulateurs et cannes ? des personnes de cette cat?gorie.

La pr?sidente de la commission municipale de l’Asile a d?plor? la situation difficile de sa commune, 12 mois apr?s la catastrophe et la passivit? des autorit?s concern?es. <>, regrette ?ph?ta Ambroise, indiquant que rien de s?rieux n’a ?t? r?alis? suite au s?isme.

Si la rentr?e des classes est fix?e au 5 septembre prochain, des ?tablissements scolaires effondr?s n’ont toujours pas ?t? reconstruits. C’est le cas de l’?cole nationale de l’Asile qui a recommenc? ? accueillir des ?l?ves gr?ce au support de l’ONG Food For The Poor ayant construit en t?les, six salles de classe. Outre la reconstruction du b?timent logeant cette ?cole publique et sa dotation de bancs et du mat?riel n?cessaire ? son bon fonctionnement, le directeur de l’?cole nationale de l’Asile, Jean Raymond Or?zilas, plaide ?galement en faveur de la nomination de huit sur douze enseignants qui y travaillent.

Le coordonnateur de l’organisation Grand Sud en Marche (GSM) qui a pris part ? la messe de requiem a dit vouloir manifester sa solidarit? envers les victimes du s?isme, au niveau l’Asile. L’occasion pour Bolivard Ramilus de pr?senter cette structure aux fid?les et autres membres de la population prenaient part ? la messe sous la tente o? sont organis?es les messes de la paroisse, l’?glise ayant ?t? effondr?e le 14 ao?t 2021. Regroupant les d?partements du Sud-Est, du Sud, des Nippes, de la Grand’Anse et la r?gion des Palmes, GSM se veut le porte-?tendard de la lutte pour l’autonomie du grand Sud.

<>, a fait savoir M. Ramilus. L’ancien d?put? de C?tes-de-Fer indique par ailleurs que Grand Sud en Marche a d?j? commenc? ? travailler afin, souligne-t-il, de vulgariser non seulement les probl?mes, mais aussi faire pression sur les concern?s pour qu’ils puissent assumer leurs responsabilit?s.

Rappelons que le bilan de la Protection civile a fait ?tat de 167 morts, 1909 bless?s, 14 989 maisons endommag?es et 14 450 autres d?truites ont ?t? enregistr?s dans le d?partement des Nippes, suite ? ce s?isme de magnitude 7.2 sur l’?chelle de Richter.