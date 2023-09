L’Association des Industries d’Haïti lance un appel au dialogue et invite le pays à investir dans la production nationale

​

​

L’Association des Industries d’Haïti lance un appel au dialogue ferme pour la résolution des différends, tout en invitant les autorités à investir dans la production nationale.

L’Association des Industries d’Haïti (ADIH) dans une note de presse estime que l’ère est au dialogue afin de résoudre les différents problèmes auxquels est confronté le pays. Toutefois, l’ADIH s’est dit confiante que le pays saura surmonter ses défis et émergera plus fort, la tête haute avec dignité en investissant dans la production nationale, à la suite de la décision unilatérale prise par le pays voisin de fermer sa frontière.

“L’ère est au dialogue ferme, dans un respect mutuel, pour la résolution des différends. Disons non à l’arbitraire et à l’arrogance”, a écrit l’Association des Industries d’Haïti via cette note.

Par ailleurs, l’association demande aux concernés de se ressaisir pour une meilleure Gouvernance qui adresse les besoins fondamentaux de la population haïtienne, en ramenant d’abord la sécurité.

L’ADIH invite les dirigeants à investir dans les zones les plus vulnérables, dans la production nationale et de diversifier les sources d’approvisionnement du pays. “Jamais plus! Notre République d’Haïti ne devrait se retrouver aussi vénérablement dépendante”, a écrit l’ADIH.

L’Association des Industries d’Haïti se dit confiante quant à une solution aux problèmes afin que le pays émerge plus fort à suite de la décision unilatérale prise par la République dominicaine de fermer sa frontière, conclut-elle.

A lire aussi :

Des individus armés ont semé la pagaille à Saut-d’eau, le commissariat de la ville incendié