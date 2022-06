L’association <> ? la recherche d’une sortie de crise

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’association <>, form?e de plus de 200 membres de toutes les cat?gories sociales et les tendances politiques et religieuses, dit vouloir contribuer ? la recherche d’une solution ? la crise actuelle. Ce regroupement projette d’organiser avant octobre les <>. Contact? par Le Nouvelliste, Nody Guerrier, coordonnateur adjoint de Poto mitan, a expliqu? le bien-fond? de cette d?marche et les avanc?es d?j? r?alis?es dans la perspective des assises. <>, a fait savoir M. Guerrier.

Les tenants des accords du 11 septembre et ceux du Montana sont consid?r?s comme les protagonistes les plus importants de l’ar?ne politique. De mani?re formelle, ces deux structures n’ont pas encore adh?r? ? l’initiative de Poto mitan. Interrog? ? cet effet, Nody Guerrier a relativis?. <> a-t-il expliqu?.

Selon le coordonnateur adjoint, toutes les parties signataires auront ? d?signer leurs d?l?gu?s pour prendre part aux assises. <>, a fait savoir Nody Guerrier.