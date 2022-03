L’Association professionnelle d’ecoles privees lance un cri d’indignation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’Association professionnelle d’ecoles privees – APEP/FEV, profondement attristee et desemparee par la deterioration des conditions de vie de la population, lance un cri d’indignation face au climat actuel d’insecurite qui devient insoutenable. Oui, nous sommes inquiets et indignes devant cette anarchie qui regne chaque jour dans nos rues. Oui, nous sommes indignes et desempares devant le silence et l’indifference des autorites de l’Etat. Les enlevements se multiplient, les familles sont ruinees, les salles de classe de plus en plus desertes, les usines ferment. Bref, notre pays se meurt !

Nous lancons un appel fraternel et patriotique aux differents groupes armes dissemines un peu partout dans la capitale et ailleurs pour leur demander de baisser les armes. L’heure est a l’apaisement et a la reconciliation. Nous leur demandons une treve pour voir ensemble comment nous pourrions arreter cette descente aux enfers collective dans laquelle nous sommes tous perdants. Eux comme nous !

Nous demandons vivement a la communaute internationale de passer de la parole aux actes dans leur volonte affichee d’aider notre pays a faire face a cette catastrophe securitaire.

Nous invitons l’ensemble de la societe civile ainsi que les differentes associations scolaires a se joindre a nous et a se concerter en vue de trouver des reponses appropriees et efficaces a une situation sans precedent dans notre histoire.

L’Association professionnelle d’ecoles privees pense qu’il est venu le temps de la concertation et de la mobilisation generale contre cette violence gratuite qui detruit notre pays et mine l’avenir de nos enfants.

L’Association professionnelle d’ecoles privees demande a tous et a toutes de s’ associer a elle pour demander une treve et une concertation generale pour fixer ensemble des objectifs clairs et precis pour un avenir securitaire et prospere pour tous les enfants de la patrie.

Marie Marguerite Clerie



Presidente

Roody Edme, vice-president