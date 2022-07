L’Association Vive Ha?ti Livres met le livre jeunesse ? l’honneur

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce mercredi, ? Pyepourdre, illlustrateurs et auteurs de livres jeunesse seront au rendez-vous du Salon national du livre jeunesse : Francisco Silva (illustrateur), Marc Exavier (auteur), Sabine Legros (auteure), St?phania Dugazon (auteure), Audeva Joseph (auteure-illustratrice), Karl Heins Desroches (auteur-illustrateur), Jean Philippe Etienne (correcteur), Taina Tranquille (auteure), Junie Thomas (resp. litt?rature jeunesse), Lesly Lalanne (auteur), Claude Bernard S?rant (auteur) et Lakou kajou.

Au menu : ateliers d’?criture pour familiariser le jeune public avec la litt?rature ; ateliers de dessin, s?ances d’animation, lecture anim?e, projections et rencontres d’auteur.e.s. Le jeudi 21 juillet, dans la ville de Saint-Marc, d?partement de l’Artibonite, le Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) accueille des activit?s de m?me facture. Le 23 juillet, ? l’Alliance fran?aise au Cap-Ha?tien, le salon continue.

Ce salon met en avant le livre ? la port?e des enfants de 1 ? 15 ans et sensibilise ? l’importance de l’identit? culturelle. Parce que les livres am?liorent le vocabulaire, d?veloppe le raisonnement, procure au lecteur un grand avantage : la concentration de l’esprit, ce salon proclame le livre comme outil pour mener de bonnes ?tudes, r?soudre les probl?mes les plus ardus de la vie. En effet, un esprit dissip? ne va pas loin. Aussi le livre favorise-t-il la focalisation de l’esprit et stimule les processus cognitifs.

Du 20 au 24 juillet 2022 le Salon national d’illustration et de litt?rature jeunesse va se d?ployer sur notre sc?ne culturelle autour du th?me <>. Une dizaine d’auteurs et d’illustrateurs vont animer cette premi?re ?dition.

Pendant des ann?es, le pr?sident de l’Association Vive Ha?ti Livres, Francois Nedje Jacques, a claironn? l’organisation du Salon national d’illustration et de litt?rature jeunesse. Cette id?e qui a longtemps fait son chemin va se mat?rialiser dans le cadre du programme <> de Vivario Ha?ti en partenariat avec l’Union europ?enne et Chantiers du Sud.

