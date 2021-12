L’atelier de poterie de Ravine-Seche prepare sa 4e participation a Artisanat en fete

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La rigueur a la conservation et a la reproduction de styles proches de l’art taino est au rendez-vous et represente le coeur de la formation des artisans, a en croire Sonny Louis, enthousiaste a l’idee de debattre de poterie. <>, a confie M. Louis.

Sonny Louis ne lesine pas sur le choix des pieces authentiques a chaque exposition. Une bonne facture associee a l’originalite via l’integration de motifs et de formes tainos est de mise. <>, a precise l’artisan en chef.

Cet acharnement a concentrer le talent des jeunes autour de l’art taino n’est pas sans consequence sur l’attitude des apprenants. <>, a ajoute M. Louis, reconnaissant et fier du metier de poterie qu’il exerce avec amour.

L’atelier s’est agrandi en 2021

Si aujourd’hui l’atelier est en mesure de repondre a de grosses commandes et s’ouvre a un plus large public, tout n’etait pas rose auparavant. <>, a relate Michaelle Saint-Natus, chargee des activites de terrain au profit de l’atelier.

Des porte-plumes et porte-crayons, des coffrets, des vases-pots, des moules, des cache-pots de toutes formes et de teintes originales dores de motifs d’inspiration taino et enduits d’une touche de modernite a cote des travaux du professeur Sonny Louis seront presentes a Artisanat en fete les samedi 11 et dimanche 12 decembre 2021.