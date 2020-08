L’alerte rouge est levée, la tempête tropicale Laura ne représente plus une menace pour Haïti. Cependant, les blessures qu’elle laisse sur le pays prendront longtemps à se cicatriser. « Le passage de la tempête tropicale Laura a occasionné des pertes en vie humaine avec un bilan partiel de vingt morts au niveau des départements du Sud’ Est, de l’Ouest et du Sud (un bébé, un garçon de 8 ans, dix hommes et huit femmes) », lit-on dans le dernier rapport de la Direction de la protect…