« Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente », annonce Laura à l’autre bout du fil. Pas besoin d’insister que son enthousiasme est palpable et sa joie immense. Pour la travailleuse sociale qui fait route avec le métier de journaliste depuis 2018, ce prix prend l’allure d’une consécration. C’est un pas de plus dans la bonne direction. Une case de plus qu’elle coche sur la liste des objectifs à atteindre pour 2021. « Cela fait longtemps que je convoitais le prix Chaffanjon,…