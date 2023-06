​

L’AVD Embouteillage S.A est une filiale à part entière du groupe Barbancourt, annonce l’entreprise via un communiqué.

Le groupe Barbancourt via un communiqué de presse publié ce jeudi 22 juin informe que l’AVD Embouteillage S.A est une filiale à part entière de la société. Cette intégration permet la création d’une centaine d’emplois directs dans les zones de Sarthe et Damien où La Fuerza (Vino Tinto) et King’s Pride (Whisky), deux marques ont été produites.

“La Société du Rhum Barbancourt S.A. informe, le public en général et ses fidèles clients en particulier, que la société AVD Embouteillage S.A est une filiale à part entière du Groupe Barbancourt”, selon le communiqué qui a annoncé la nouvelle.

Delphine Gardère, patronne de l’entreprise a déclaré via le communiqué de presse que “Le Groupe Barbancourt entend soutenir AVD Embouteillage S.A afin d’encourager l’innovation et la réindustrialisation d’Haïti. Nous sommes, par ailleurs, très fiers de participer ainsi à la création de centaines d’emplois directs et indirects.”

Selon le communiqué, cette intégration est une étape importante. “elle diversifie les activités du groupe et renforce la position de leader sur le marché national des vins et spiritueux”, a-t-il estimé, tout en précisant qu’une centaine d’emplois directs supplémentaires seront créés dans les zones de Sarthe et Damien.

L’entreprise a aussi souligné que l’AVD Embouteillage S.A est spécialisé dans la production, l’étiquetage et le conditionnement de vins et spiritueux, ainsi que dans la vente de ces produits en Haïti, qui lui a valu une renommée. “Les deux premières marques produites à Sarthe, et déjà disponibles sur le marché, sont La Fuerza (Vino Tinto) et King’s Pride (Whisky)”, a précisé Barbancourt.

La société Barbancourt a fait savoir que l’AVD Embouteillage S.A bénéficie de l’expertise plus que centenaire du groupe Barbancourt dans les domaines de recherche et développement, production industrielle, distribution et gestion des chaînes d’approvisionnement.

