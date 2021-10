Le 100e anniversaire de Louis Maurice Leonce celebre en grande pompe a Jeremie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

A travers une pleiade d’activites, la ville de Jeremie a rendu un hommage bien merite a son fils centenaire, un homme choye dans la cite des poetes. Le Nouvelliste a suivi de pres la ceremonie et en a profite pour s’entretenir avec le centenaire, durant plus d’une trentaine de minutes.

Nous sommes a <>, sur la route de Bordes a Jeremie, la ou M. Leonce decide de nous recevoir, la veille de son anniversaire. D’une voix ferme et avec l’elegance d’un jeune homme de 25 ans, ce qu’il pretend etre d’ailleurs, il nous conte sa vie, ses moments forts, sa plus grande deception, la vie politique du pays, la jeunesse et le football haitien.

Un centenaire encore sous l’influence d’une femme

L’homme qui souffle ses 100 bougies se souvient encore de sa mere, couturiere et directrice d’ecole a l’epoque, et de l’education recue de cette derniere. Le fils unique d’Angele Etienne la decrit comme un cadeau et la plus grande satisfaction de toute sa vie. Les derniers mots de sa maman, mourante sur son lit, a l’age de 88 ans, prononces a l’attention du jeune Maurice <> resteront ancres a jamais depuis ce jour dans la tete de M. Leonce.

Cet encadrement recu de sa mere justifie sans doute ce sentiment. <>, deplore celui qui demeure encore un coach pour les jeunes amants du football. <>, ajoute le centenaire, etonnamment optimiste, compare a la perception que cette categorie d’age a de la jeune generation.

Ne sous l’occupation americaine et temoin de 13 annees de cette tranche dramatique de notre d’histoire, Maurice Leonce, a aussi vecu la dictature des Duvalier, les presidences de Dumarsais Estime, de Jean-Bertrand Aristide, Rene Preval, Michel Joseph Martelly et l’assassinat du president Jovenel Moise. Ces evenements ont acheve de forger son opinion de la vie politique du pays. Pour lui, <>. <>. <>, confie l’homme a plusieurs facettes au Nouvelliste.

Une vie sobre et disciplinee, Maurice Leonce, un modele pour les jeunes

Excellent motivateur, Maurice Leonce ne rate pas une occasion pour inspirer les jeunes. <> C’est pourquoi le football haitien, nous confie l’homme devenu melancolique, n’est plus que l’ombre de ce qu’il a ete dans les annees 70. En effet, pour l’entraineur Leonce, les jeunes footballeurs refusent desormais de se conformer aux regles strictes de ce sport >>. <>.

Il est a signaler que pour les 100 ans du Jeremien Maurice Leonce, une messe d’action de graces a ete celebree en son honneur, en presence de membres de sa famille, d’amis et d’autorites policieres, des plus hautes autorites de l’Eglise catholique de la ville, a savoir Mgr Joseph Gontrand Decoste, eveque de Jeremie, et Mgr Marc Arthur Emile. Le 9 septembre, la veille de son anniversaire, Maurice Leonce a donne le coup d’envoi d’un match de football joue pour lui rendre hommage. Il a eu l’occasion de tirer un penalty. C’est dans la soiree du vendredi 10 septembre, a <>, au milieu de ses parents, amis et dignitaires de la ville, qu’une reception a ete organisee en l’honneur du champion. Au fait, pour reprendre le propos d’Anaise Chavenet: <>.