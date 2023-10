Le 17 octobre sera congé, a rappelé le gouvernement haïtien

​

​

Le gouvernement haïtien rappelle que le 17 octobre, date de l’assassinat de Dessalines, est congé.

Le bureau de communication de la Primature dans une note de presse publiée ce dimanche 15 octobre 2023, a annoncé que la journée du 17 octobre sera fériée afin de commémorer l’assassinat de Jean-Jacques Dessalines. En ce sens, les institutions publiques et privées, l’école, le commerce chômeront.

“A l’occasion de la commémoration de la mort de Jean-Jacques Dessalines, l’administration publique, le commerce, l’industrie et les écoles chômeront le mardi 17 octobre 2023 sur toute l’étendue du territoire national”, peut-on lire dans le communiqué de la Primature.

Le 17 Octobre 1806, Jean Jacques Dessalines, le héros de l’Indépendance d’Haïti, tomba victime d’un complot fomenté par la coalition des forces politiques d’alors. Selon Beaubrun Ardouin: “Les soldats lui coupèrent les doigts pour voler ses bagues de prix. Ils le dépouillèrent de ses vêtements en ne lui laissant que sa chemise et son caleçon. Ses armes, pistolets, sabres, poignards devinrent la proie des pillards.”

Ce corps inanimé, mutilé, percé de tant de trous, surtout à la tête était à peine reconnaissable. On fouillait les coins et les recoins de Marchand à la recherche de fortunes enfouies. Les parents et les proches collaborateurs de Dessalines furent persécutés. Boisrond Tonnerre, le rédacteur de l’Acte de l’Indépendance, fut jeté en prison et tué à coup de baïonnette.

Ses restes ont été mis en terre au cimetière de Ste-Anne par l’héroïne Marie Sainte Dédée Bazile. Quelques années plus tard Mme Inginac fit poser une pierre sur sa tombe avec cette simple inscription “Ci-Gît Dessalines, mort à 48 ans“. Pendant un certain temps, il fut même interdit de prononcer son nom en Haiti.

A lire aussi :

Classement Forbes 2023: CR7 en tête des joueurs de football les mieux payés au monde