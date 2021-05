Le barreau de Port-au-Prince quitte le Bicentenaire temporairement

Le barreau de Port-au-Prince est temporairement délogé du boulevard Harry Truman. Dans un avis en date du 26 avril de l’année en cours, la bâtonnière de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Marie Suzy Legros, a fait savoir que « l’administration du conseil est logée provisoirement au No 42 de la rue Villemenay ». Selon le secrétaire général du conseil des avocats, Me Robinson Pierre-Louis, le barreau change d’adresse en raison de « l’insécurité » l’empêchant so…