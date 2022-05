Le <> bat son plein

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? Miami, les festivit?s pour le mois du patrimoine ha?tien ont ?t? lanc?es cette ann?e le dimanche 1er mai par le commissaire du comt? de Miami-Dade, Jean Monestime, et la mairesse Daniella Levine Cava avec une r?ception sur invitation uniquement destin?e ? des leaders locaux d’origine ha?tienne au Vizcaya Museum and Gardens ? Coconut Grove. La r?ception avait ?t? pr?c?d?e d’une activit? au Little Haiti Cultural Arts Center, avec au programme une foire du livre qui se poursuit d’ailleurs ? travers des discussions virtuelles tout au long du mois.

Le clou des c?l?brations du mois du patrimoine ha?tien demeure bien entendu la f?te du drapeau ha?tien. Le 18 mai ?tant un mercredi cette ann?e, les festivit?s se tiendront en grande partie le week-end pr?c?dent. Parmi les grands rendez-vous, on peut retenir le Haitan Compas Festival, une initiative de Noel and Cecibon productions qui est ? sa 24e ?dition. Apr?s deux ann?es d’arr?t en raison de la pand?mie de Covid-19, le Haitian Compas festival reprend du service. Comme avant, ce grand rendez-vous annuel r?unira dans le sud de la Floride les groupes et artistes ha?tiens les plus en vogue pour un week-end de folie. Des soir?es dansantes sont pr?vues pour avant et apr?s le festival en soi qui se tiendra pendant deux jours cette ann?e, les 14 et 15 mai, ? l’amphith??tre du parc r?gional de Miramar.

La finale de la 20e ?dition du championnat traditionnel de football amateur Madame Gougousse HaitiCup, lanc?e en f?vrier dernier, aura lieu aussi le dimanche 15 mai. Une pl?iade d’artistes ha?tiens s’assurera de l’animation musicale.

? c?t? de ces rendez-vous musicaux, de multiples autres activit?s ont ?t? mises sur pied en vue de mettre la culture ha?tienne sous les projecteurs. Parades, activit?s scolaires, expositions, d?monstrations culinaires et diverses foires sont dans l’agenda pour ce mois de c?l?bration. M?me le cin?ma est inscrit au programme cette ann?e avec la projection, ce jeudi 12 mai, de trois films ha?tiens au Perez Art Museum de Miami. En effet, le P?rez Art Museum Miami en collaboration avec FePouli.org et l’Artists Institute en Ha?ti pr?sentent le programme cin?matographique <>, une soir?e de solidarit? ha?tienne au cours de laquelle le travail de cin?astes ha?tiens mandat?s en 2021 pour cr?er de courts documentaires ayant pour th?me la solidarit? dans la vie quotidienne en Ha?ti sera montr?.

Parall?lement, il faut souligner que la Floride n’est pas le seul ?tat des ?tats-Unis o? le mois du patrimoine ha?tien est c?l?br?. On peut notamment citer Brooklyn, o? le <> se tiendra le 14 mai dans le quartier de Little Haiti. Pour l’occasion, les chanteurs Alan Cav? et King Kino se joindront ? d’autres artistes pour un grand concert de rue.

Les r?seaux sociaux ne sont pas en reste. ? coup d’Hashtags ou encore avec le sticker <> de Instagram, les utilisateurs lambda font valoir leurs liens avec Ha?ti en partageant faits d’histoire, sites touristiques et autres publications faisant l’?loge de la culture ha?tienne.