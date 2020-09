Le bâtonnier Monferrier Dorval ; une parole libre dans un état sauvage Mme la bâtonnière par interim, Chers consœurs et confrères, Mesdames, Messieurs, Les balles qui visaient et qui ont assassiné Me Monferrier Dorval dans la nuit du 28 août 2020 nous ont tous atteints et nous ne sommes pas encore relevés de cet attentat, tant l’énormité du crime nous sidère, tant notre attachement à l’homme était profond. Monferrier Dorval ne laissait p…