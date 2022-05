Le bicolore ha?tien c?l?br? dans la diaspora

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce 18 mai, la f?te du Drapeau a ?t? c?l?br?e en Ha?ti et sous d’autres cieux. ? Washington, ? Bruxelles, ? Londres, et dans d’autres villes ? travers le monde, la diaspora ha?tienne s’est appropri?e le bicolore et a renouvel? leur attachement au pays natal. Comme chaque ann?e. ? Washington, l’ambassade d’Ha?ti a pr?sent? les bustes de Dessalines, Toussaint, Christophe, P?tion, Catherine Flon, Sanite B?lair, Marie-Jeanne Lamartini?re, h?ros et h?ro?nes de l’ind?pendance. Selon une source de l’ambassade, contact?e par le journal, un appel ? candidatures a ?t? lanc? en 2020 pour recruter les sculpteurs. Un jury a ?galement ?t? form? en ce sens. <>, a fait savoir notre source.

L’ambassade d’Ha?ti au Royaume-Uni a ?galement c?l?br? la f?te du Drapeau ? Londres. La c?r?monie a eu lieu dans les locaux de l’ambassade en pr?sence d’une soixantaine de participants, notamment le doyen du corps diplomatique Khaled Al-Duwaisan du Koweit, les ambassadeurs et repr?sentants adjoints de certains pays, dont Ste-Lucie, Grenade, Belize, Bahamas, Jama?que, El Salvador, Honduras, Perou, Br?sil .., le parlementaire Lord Griffiths of Burry et des personnalit?s de la communaut? ha?tienne ? Londres. Dans ses propos de circonstance, l’ambassadeur d’Ha?ti ? Londres, Euvrard Saint-Armand, a insist? sur le sens de la c?l?bration de la f?te du Drapeau. <>, a fait savoir M. Saint-Armand.

C’est au palais provincial de Namur que l’ambassade d’Ha?ti pr?s le B?n?lux et l’UE a c?l?br? la f?te du Drapeau ce 18 mai. Un concert sp?cial a ?t? r?alis? avec le chanteur B?lo, laur?at du prix RFI d?couvertes en 2006. La c?r?monie a eu lieu en pr?sence du gouverneur de la province de Namur, des ambassadeurs et charg?s de mission accr?dit?s en Belgique, des recteurs d’universit?, des administrateurs communaux, des parlementaires, etc.

Dans son allocution, l’ambassadeur Jesse Jean a fait remarquer l’importance du drapeau pour le peuple ha?tien. <>, a d?clar? l’ambassadeur.

Au Canada, le maire de Niagara Falls en Ontario, Jim Diodati, a hiss? le drapeau ha?tien sur le m?t de l’h?tel de ville le 18 mai. ? 22 heures, la chute du Niagara a ?t? illumin?e aux couleurs du drapeau. L’ambassade d’Ha?ti a remerci? l’administration communale du Niagara pour ce geste en publiant un message sur Twitter. L’ambassadeur d’Ha?ti au Canada, Weibert Arthus, a expliqu? ? Radio-Canada que cet ?v?nement peut enseigner aux enfants canadiens d’origine ha?tienne la fiert? du pays de leurs parents tout en d?montrant que le Canada est ? l’?coute de la communaut? ha?tienne. <>, a-t-il d?clar?.