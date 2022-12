Le bilan 2022 de nos Grenadi?res

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s sa nomination au poste de s?lectionneur national des Grenadi?res, Nicolas Del?pine a pu r?aliser un camp d’entra?nement au d?but du mois de f?vrier. Il a fait ses d?buts avec les Grenadi?res contre le Honduras (6-0) le 17 f?vrier en R?publique dominicaine. Chelsea Surpris (14e), Kethna Louis (20e), Batcheba Louis (32e p et 50e) Roselord Borgella (42e) et Sherly Jeudy (56e) ont inscrit les six buts des Grenadi?res engag?es dans les ?liminatoires de la Coupe du monde f?minine de la FIFA.

Trois jours plus tard, les Ha?tiennes ont pulv?ris? l’?quipe de Saint-Vincent (11-0) le 20 f?vrier avec un quadrupl? de Roselord Borgella (20e, 51e, 76e et 89e), un doubl? de Milan Pierre-J?r?me (44e et 65e) et des buts de Sherly Jeudy (22e), Kethna Louis (34e p), Maudeline Moryl (61e), Chelsea Surpris (80e) et Roseline Eloissaint (81e).

Pour leur troisi?me sortie dans cette comp?tition le 9 avril, les co?quipi?res de Melchie Da?lle Dumornay ont ?t? sans piti? pour les filles des ?les Vierges britanniques (21-0) avec un quintupl? de Roselord Borgella (4e, 21e, 22e, 34e et 45e), un quadrupl? de Batcheba Louis (39e, 42e, 57e et 88e), un tripl? de Roseline Eloissaint (62e, 73e et 79e), un tripl? de Mikerline Saint-F?lix (84e, 87e et 90e), un doubl? de Corventina (11e et 32e) et les autres buts ont ?t? l’oeuvre de Danielle Etienne (6e), N?rilia Mond?sir (51e) et Lewis (csc).

Contre l’?quipe cubaine le 12 avril, la s?lection f?minine ha?tienne de football a eu gain de cause, en s’imposant sur le score de (6-0). N?rilia Mond?sir (23e) a montr? la voie ? Roselord Borgella (53e sur penalty et 74e), Corventina (63e), Batcheba Louis (72e) et Maudeline Moryl (87e).

Qualifi?es pour le championnat f?minin de la CONCACAF ? Monterrey au Mexique, les Grenadi?res ont effectu? entra?nement au Costa Rica. Ils en ont profit? pour affronter la s?lection locale ? deux reprises. Le 25 juin, elles ont subi la loi des Ticas (2-1) malgr? un but de Sherly Jeudy (74e) sur penalty avant de s’imposer (4-2) dans le deuxi?me match avec des r?alisations de Roselord Borgella (7e), N?rilia Mond?sir (38e), Corventina (46e et 69e).

? Monterrey, Ha?ti a d?but? le tournoi qualificatif ? la Coupe du monde le 4 juillet par une d?faite (0-3) face aux USA avant de battre trois jours plus tard (7 juillet) le Mexique sur le m?me score (3-0) avec des buts de Roselord Borgella (14e sur penalty), N?rilia Mond?sir (67e sur penalty) et Sherly Jeudy (78e). Face ? la Jama?que, les Grenadi?res ont subi une lourde d?faite (0-4) le 11 juillet, ratant au passage la possibilit? de se qualifier directement pour la Coupe du monde. Pour esp?rer aller au Mondial oc?anien, Ha?ti va devoir passer par les barrages contre le S?n?gal, le 17 f?vrier 2023, et en cas de victoire, elle sera oppos?e ? l’?quipe du Chili.

Pour pr?parer ces barrages, en novembre dernier, les Grenadi?res ?taient du c?t? de Portugal pour affronter la s?lection locale. Elles ont ?t? corrig?es (0-5).

On notera la pr?sence de plusieurs nouvelles t?tes, dont Claire Constant, Lara Larco et Shwendesky Kiki Joseph au sein de la s?lection f?minine ha?tienne de football qui doit passer par les barrages en f?vrier pour aller ? la Coupe du monde et qui termine l’ann?e 2022 en 55e position sur le plan mondial et 6e dans la zone CONCACAF.