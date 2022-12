Le billet vert en manque dans les banques

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s avoir limit? la vente de dollars am?ricains, les banques commerciales appliquent aussi, ces derniers temps, des limites sur les retraits en dollars. Elles imposent aux d?tenteurs d’un compte d’?pargne en dollars, monnaie am?ricaine, un seuil maximum pour les retraits, lequel varie au jour le jour, et souvent c’est devant le guichet de la banque que les ?pargnants prennent connaissance de ce montant plafond, fix? et impos?. <>, s’est plaint un client dans une succursale d’une banque commerciale ? Carrefour.

Parfois, les clients munis de leur livret dollar apprennent, apr?s avoir patient? pendant plusieurs heures dans une longue file d’attente, que la banque ne dispose pas de dollars. <>, explique un client tr?s frustr?.

Depuis un certain temps ce genre de r?action est devenue monnaie courante devant les guichets des diff?rentes succursales des banques commerciales de l’aire m?tropolitaine o? les d?tenteurs de compte en dollars am?ricains se sentent bern?s. ? rappeller que dans la circulaire 114-2, la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH) enjoint aux banques et aux maisons de transfert de payer les transferts internationaux en dollars si le b?n?ficiaire re?oit les fonds sur son compte bancaire en dollars am?ricains domicili? dans une institution financi?re. Cette modalit? n’est pas toujours respect?e. En publiant cette circulaire, la banque centrale a voulu surtout garantir la disponibilit? de dollars tant dans le circuit formel (les institutions financi?res) que dans le circuit informel.

<>, confie un autre client d??u. Ce dernier reste persuad? qu’avec ses dollars en main il aurait plus de gourdes sur le march? informel que ce que la banque lui a donn?.

Peu d’informations circulent dans les m?dias concernant la raret? visible du dollar sur le march? ha?tien. Si les banques commcerciales sont les principales cibles des clients l?s?s au cours des transactions, il demeure un fait certain que les causes de cette raret? du billet doivent ?tre recherch?es ailleurs. Une des principales raisons est le d?ficit que le pays accuse dans l’exportation qui induit un d?ficit de la balance commerciale toujours plus lourd au fil des ann?es.

Malgr? une hausse de 15,03% des exportations qui se chiffrent ? 1,17 milliard de dollars, le d?ficit de la balance commerciale s’est alourdi en 2022 et est pass? ? 3,35 milliards de dollars contre 3,23 milliards de dollars am?ricains en 2021, d?apr?s la derni?re note publi?e sur la politique mon?taire. Cet alourdissement s’explique notamment par une augmention de 6,3% des importations qui ont totalis?, 4,5 milliards de dollars en raison d’une hausse de la facture des produits p?troliers, alimentaires et manufactur?s. Malgr? tout, le volume import? de ces produits a connu respectivement une diminution de -16,4%, -18,4% et 26,6%.

Outre cette augmentation des importations, il y a parall?lement une baisse des transferts sans contrepartie, la principale composante de l’offre de devises en Ha?ti de 5,5% par rapport ? la m?me p?riode de l’ann?e derni?re. Sur l’exercice 2021-2022, les transferts ont atteint 3,64 milliards de dollars am?ricains. Quand on sait que depuis quelques ann?es, les transferts de la diaspora constituent le principal amortisseur du choc de la balance commerciale tr?s d?ficitaire d’Ha?ti, une baisse des transferts est un vrai coup de massue ass?n? ? l’?conomie.

De ce fait, pour combler le d?ficit de la balance commerciale, la banque centrale ha?tienne a l’habitude d’aller aupr?s de la R?serve f?d?rale am?ricaine (banque centrale des ?tats-Unis) pour acheter des dollars et r?animer l’?conomie. Malheureusement, selon une source digne de foi, les autorit?s am?ricaines n’ont pas r?pondu ? la demande ha?tienne. Ce qui laisse augurer que la crise du billet vert a encore de longs jours devant elle.

G?rard Jeanty Junior