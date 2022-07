Le BINUH de l’ONU a ?chou?, reconnaissent des acteurs de la soci?t? civile

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Bureau int?gr? des Nations unies en Ha?ti (Binuh) dont le renouvellement de mandat sera discut? vendredi 15 juillet au Conseil de s?curit? de l’Organisation des Nations unies, apr?s un report du vote mercredi dernier, fait rugir des acteurs de la soci?t? civile ha?tienne.

Si la Chine avait appel? ? des consultations ? huis clos sur le projet de r?solution, le responsable du Collectif 4 D?cembre, Jean Robert Argant, dit souhaiter que le report soit sine die. <>, a fait savoir M. Argant, joint par t?l?phone ce jeudi. M. Argant d?nonce une gouvernance apatride qui d?veloppe des relations malsaines avec l’international pour rester au pouvoir.

<>, a martel? Jean-Robert Argant

De l’avis de Rony Desroches de l’Initiative de la soci?t? civile (ISC), la mission du BINUH ne convenait pas parce qu’il y avait une erreur de diagnostic.

<>, a recommand? le professeur Desroches. Il a plaid? par ailleurs pour une plus grande coop?ration avec les pays amis d’Ha?ti avec la partie <> de la soci?t? civile pour d?finir des objectifs afin d’arriver ? des r?sultats concrets.

Toutefois, Rony Desroches a reconnu que la part de responsabilit? des Ha?tiens est beaucoup plus grande par rapport ? cette mission qui a ?t? d?j? renouvel?e ? maintes reprises.

L’une des missions du BINUH assorties de la r?solution adopt?e le 25 juin 2019 reposait sur la r?duction de la violence dans des quartiers. Actuellement des quartiers ? Port-au-Prince sont en proie ? la violence arm?e. Selon M. Desroches, cette violence dans des quartiers vient de la sph?re politique avec des acteurs politiques qui arment de jeunes citoyens afin de prot?ger leurs int?r?ts.

La r?action du directeur ex?cutif du RNDDH, Pierre Esp?rance, ne diff?re pas des autres acteurs de la soci?t? civile. Le d?fenseur des droits humains va plus loin en critiquant vertement la mission onusienne. <>, a balanc? M. Esp?rance pour qui il est clair que le mandat du BINUH sera renouvel? malgr? le report du vote.

<>, a laiss? entendre Pierre Esp?rance, lui qui pense que le renouvellement du BINUH avec le m?me leadership sera consid?r? comme une gifle pour le peuple ha?tien. Le d?fenseur des droits humains a ?voqu? un leadership catastrophique et qui a ?chou?.

De son c?t?, le Centre d’analyse et de recherche en droits humains (CARDH), qui s’opposait au renouvellement du mandat du BINUH, dit observer les deux tendances se jouant dans le couloir du Conseil de s?curit?. La premi?re veut qu’Ha?ti soit remise sous le chapitre 7 de la Charte, ce qui donnerait lieu ? une mission de paix (militaire / polici?re). La deuxi?me tendance (?tats-Unis et alli?s) veut qu’Ha?ti reste sous le chapitre 6 de la Charte. On pourrait alors avoir une force polici?re bilat?rale qui encadrerait la police dans ses efforts et cr?erait les conditions s?curitaires minimales devant favoriser les ?lections, desquelles sortiront des autorit?s l?gitimes et l?gales.

Selon le CARDH, le BINUH va se renouveler sans d’importants changements. En effet, le CARDH estime que les missions des Nations unies telles que d?finies et implant?es en Ha?ti ne sont pas n?cessairement la solution, sinon Ha?ti ne serait pas dans cette situation chaotique pr?s de trente ans apr?s.



Suivant les objectifs g?n?raux de la r?solution cr?ant le Bureau int?gr? des Nations unies en 2019, l’article 1 traite des ?lections, du renforcement de la capacit? du secteur de la justice et de la Police nationale d’Ha?ti (PNH), de l’am?lioration de la gestion de l’administration p?nitentiaire de la r?duction de la violence dans les quartiers. Le Bureau int?gr? des Nations unies en Ha?ti (BINUH) devrait ?pauler le gouvernement ha?tien dans les activit?s qu’il m?ne pour agir dans ces domaines.