Le Burger Week se poursuit, les restaurateurs satisfaits

Le Burger week se poursuit cette semaine et prend fin le samedi 10 septembre 2022. Et Si vous n’avez encore go?ter aucun Burger, il ne vous reste plus que 4 jours pour tester les 59 restaurants. Faites-vite !

La 9e ?dition de Le Burger Week se poursuit cette semaine. Les ?quipes de Ticket continuent les visites dans les restaurants et vous permettent de vivre en image le d?roulement de l’?v?nement sur les r?seaux sociaux du magazine. Le staff ? deja r?alis? 32 arrets d?gustation. 32 burgers plus tard, les photos vous font s?rement saliver. Ne vous inqui?tez pas, vous avez jusqu’au 10 septembre pour go?ter les burgers qui vous aiguisent l’app?tit.

